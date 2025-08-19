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PFFD: Global X U.S. Preferred ETF
Курс PFFD за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.53, а максимальная — 18.60.
Следите за динамикой Global X U.S. Preferred ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PFFD сегодня?
Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) сегодня оценивается на уровне 18.54. Инструмент торгуется в пределах 18.53 - 18.60, вчерашнее закрытие составило 18.60, а торговый объем достиг 736. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFFD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X U.S. Preferred ETF?
Global X U.S. Preferred ETF в настоящее время оценивается в 18.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.29% и USD. Отслеживайте движения PFFD на графике в реальном времени.
Как купить акции PFFD?
Вы можете купить акции Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) по текущей цене 18.54. Ордера обычно размещаются около 18.54 или 18.84, тогда как 736 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFFD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PFFD?
Инвестирование в Global X U.S. Preferred ETF предполагает учет годового диапазона 18.21 - 19.89 и текущей цены 18.54. Многие сравнивают 0.60% и -3.03% перед размещением ордеров на 18.54 или 18.84. Изучайте ежедневные изменения цены PFFD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X U.S. Preferred ETF?
Самая высокая цена Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) за последний год составила 19.89. Акции заметно колебались в пределах 18.21 - 19.89, сравнение с 18.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X U.S. Preferred ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X U.S. Preferred ETF?
Самая низкая цена Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) за год составила 18.21. Сравнение с текущими 18.54 и 18.21 - 19.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFFD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PFFD?
В прошлом Global X U.S. Preferred ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.60 и -3.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.60
- Open
- 18.53
- Bid
- 18.54
- Ask
- 18.84
- Low
- 18.53
- High
- 18.60
- Объем
- 736
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 0.60%
- 6-месячное изменение
- -3.03%
- Годовое изменение
- -3.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%