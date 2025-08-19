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PFFD: Global X U.S. Preferred ETF

18.54 USD 0.06 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PFFD за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.53, а максимальная — 18.60.

Следите за динамикой Global X U.S. Preferred ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PFFD сегодня?

Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) сегодня оценивается на уровне 18.54. Инструмент торгуется в пределах 18.53 - 18.60, вчерашнее закрытие составило 18.60, а торговый объем достиг 736. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFFD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X U.S. Preferred ETF?

Global X U.S. Preferred ETF в настоящее время оценивается в 18.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.29% и USD. Отслеживайте движения PFFD на графике в реальном времени.

Как купить акции PFFD?

Вы можете купить акции Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) по текущей цене 18.54. Ордера обычно размещаются около 18.54 или 18.84, тогда как 736 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFFD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PFFD?

Инвестирование в Global X U.S. Preferred ETF предполагает учет годового диапазона 18.21 - 19.89 и текущей цены 18.54. Многие сравнивают 0.60% и -3.03% перед размещением ордеров на 18.54 или 18.84. Изучайте ежедневные изменения цены PFFD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X U.S. Preferred ETF?

Самая высокая цена Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) за последний год составила 19.89. Акции заметно колебались в пределах 18.21 - 19.89, сравнение с 18.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X U.S. Preferred ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X U.S. Preferred ETF?

Самая низкая цена Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) за год составила 18.21. Сравнение с текущими 18.54 и 18.21 - 19.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFFD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PFFD?

В прошлом Global X U.S. Preferred ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.60 и -3.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.53 18.60
Годовой диапазон
18.21 19.89
Предыдущее закрытие
18.60
Open
18.53
Bid
18.54
Ask
18.84
Low
18.53
High
18.60
Объем
736
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
0.60%
6-месячное изменение
-3.03%
Годовое изменение
-3.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%