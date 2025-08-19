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PFFD: Global X U.S. Preferred ETF

18.57 USD 0.03 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PFFD汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点18.54和高点18.59进行交易。

关注Global X U.S. Preferred ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
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PFFD新闻

常见问题解答

PFFD股票今天的价格是多少？

Global X U.S. Preferred ETF股票今天的定价为18.57。它在18.54 - 18.59范围内交易，昨天的收盘价为18.54，交易量达到437。PFFD的实时价格图表显示了这些更新。

Global X U.S. Preferred ETF股票是否支付股息？

Global X U.S. Preferred ETF目前的价值为18.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.13%和USD。实时查看图表以跟踪PFFD走势。

如何购买PFFD股票？

您可以以18.57的当前价格购买Global X U.S. Preferred ETF股票。订单通常设置在18.57或18.87附近，而437和0.00%显示市场活动。立即关注PFFD的实时图表更新。

如何投资PFFD股票？

投资Global X U.S. Preferred ETF需要考虑年度范围18.21 - 19.89和当前价格18.57。许多人在以18.57或18.87下订单之前，会比较0.76%和。实时查看PFFD价格图表，了解每日变化。

Global X U.S. Preferred ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X U.S. Preferred ETF的最高价格是19.89。在18.21 - 19.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X U.S. Preferred ETF的绩效。

Global X U.S. Preferred ETF股票的最低价格是多少？

Global X U.S. Preferred ETF（PFFD）的最低价格为18.21。将其与当前的18.57和18.21 - 19.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFFD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PFFD股票是什么时候拆分的？

Global X U.S. Preferred ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.54和-3.13%中可见。

日范围
18.54 18.59
年范围
18.21 19.89
前一天收盘价
18.54
开盘价
18.57
卖价
18.57
买价
18.87
最低价
18.54
最高价
18.59
交易量
437
日变化
0.16%
月变化
0.76%
6个月变化
-2.88%
年变化
-3.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%