PFFD: Global X U.S. Preferred ETF
今日PFFD汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点18.54和高点18.59进行交易。
关注Global X U.S. Preferred ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFFD新闻
- PFXF: Growing STRC Exposure Changes The Risk Profile
- The "Goldilocks Yield" For Passive Income In Retirement
- Midstream MLPs: High Income With Equity Characteristics
- Global Market Perspectives: AI World Of Opportunities
- PFFD Under The Microscope: Allocation And Portfolio Structure
- Oil’s Slide, Treasury Yields And The Hidden Link
- Tax Treatment Of Preferreds Vs. Bonds: Why Qualified Dividends Matter More Now
- How A U.S. Government Shutdown Could Impact Preferred Stock Issuers
- PFFD ETF's Portfolio Breakdown
- Income Outlook: Market Volatility Sparks Dislocations And Income Opportunities
- Why Preferred Investors Need To Understand Negative Yield To Call
常见问题解答
PFFD股票今天的价格是多少？
Global X U.S. Preferred ETF股票今天的定价为18.57。它在18.54 - 18.59范围内交易，昨天的收盘价为18.54，交易量达到437。PFFD的实时价格图表显示了这些更新。
Global X U.S. Preferred ETF股票是否支付股息？
Global X U.S. Preferred ETF目前的价值为18.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.13%和USD。实时查看图表以跟踪PFFD走势。
如何购买PFFD股票？
您可以以18.57的当前价格购买Global X U.S. Preferred ETF股票。订单通常设置在18.57或18.87附近，而437和0.00%显示市场活动。立即关注PFFD的实时图表更新。
如何投资PFFD股票？
投资Global X U.S. Preferred ETF需要考虑年度范围18.21 - 19.89和当前价格18.57。许多人在以18.57或18.87下订单之前，会比较0.76%和。实时查看PFFD价格图表，了解每日变化。
Global X U.S. Preferred ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X U.S. Preferred ETF的最高价格是19.89。在18.21 - 19.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X U.S. Preferred ETF的绩效。
Global X U.S. Preferred ETF股票的最低价格是多少？
Global X U.S. Preferred ETF（PFFD）的最低价格为18.21。将其与当前的18.57和18.21 - 19.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFFD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PFFD股票是什么时候拆分的？
Global X U.S. Preferred ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.54和-3.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.54
- 开盘价
- 18.57
- 卖价
- 18.57
- 买价
- 18.87
- 最低价
- 18.54
- 最高价
- 18.59
- 交易量
- 437
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 0.76%
- 6个月变化
- -2.88%
- 年变化
- -3.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%