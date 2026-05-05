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PFFA: Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
Курс PFFA за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.82, а максимальная — 20.91.
Следите за динамикой Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PFFA сегодня?
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) сегодня оценивается на уровне 20.88. Инструмент торгуется в пределах 20.82 - 20.91, вчерашнее закрытие составило 20.87, а торговый объем достиг 693. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFFA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF?
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF в настоящее время оценивается в 20.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.62% и USD. Отслеживайте движения PFFA на графике в реальном времени.
Как купить акции PFFA?
Вы можете купить акции Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) по текущей цене 20.88. Ордера обычно размещаются около 20.88 или 21.18, тогда как 693 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFFA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PFFA?
Инвестирование в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF предполагает учет годового диапазона 20.23 - 22.06 и текущей цены 20.88. Многие сравнивают 1.31% и -2.16% перед размещением ордеров на 20.88 или 21.18. Изучайте ежедневные изменения цены PFFA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF?
Самая высокая цена Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) за последний год составила 22.06. Акции заметно колебались в пределах 20.23 - 22.06, сравнение с 20.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF?
Самая низкая цена Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) за год составила 20.23. Сравнение с текущими 20.88 и 20.23 - 22.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFFA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PFFA?
В прошлом Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.87 и -3.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.87
- Open
- 20.85
- Bid
- 20.88
- Ask
- 21.18
- Low
- 20.82
- High
- 20.91
- Объем
- 693
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 1.31%
- 6-месячное изменение
- -2.16%
- Годовое изменение
- -3.62%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%