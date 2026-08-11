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PFEB: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February

43.80 USD 0.05 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PFEB за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.80, а максимальная — 43.88.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PFEB сегодня?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) сегодня оценивается на уровне 43.80. Инструмент торгуется в пределах 43.80 - 43.88, вчерашнее закрытие составило 43.85, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFEB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February в настоящее время оценивается в 43.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.80% и USD. Отслеживайте движения PFEB на графике в реальном времени.

Как купить акции PFEB?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) по текущей цене 43.80. Ордера обычно размещаются около 43.80 или 44.10, тогда как 29 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFEB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PFEB?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February предполагает учет годового диапазона 38.75 - 43.88 и текущей цены 43.80. Многие сравнивают 0.78% и 7.06% перед размещением ордеров на 43.80 или 44.10. Изучайте ежедневные изменения цены PFEB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) за последний год составила 43.88. Акции заметно колебались в пределах 38.75 - 43.88, сравнение с 43.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) за год составила 38.75. Сравнение с текущими 43.80 и 38.75 - 43.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFEB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PFEB?

В прошлом Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.85 и 12.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.80 43.88
Годовой диапазон
38.75 43.88
Предыдущее закрытие
43.85
Open
43.85
Bid
43.80
Ask
44.10
Low
43.80
High
43.88
Объем
29
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
0.78%
6-месячное изменение
7.06%
Годовое изменение
12.80%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%