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PFEB: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February
Курс PFEB за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.80, а максимальная — 43.88.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PFEB сегодня?
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) сегодня оценивается на уровне 43.80. Инструмент торгуется в пределах 43.80 - 43.88, вчерашнее закрытие составило 43.85, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFEB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February?
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February в настоящее время оценивается в 43.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.80% и USD. Отслеживайте движения PFEB на графике в реальном времени.
Как купить акции PFEB?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) по текущей цене 43.80. Ордера обычно размещаются около 43.80 или 44.10, тогда как 29 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFEB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PFEB?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February предполагает учет годового диапазона 38.75 - 43.88 и текущей цены 43.80. Многие сравнивают 0.78% и 7.06% перед размещением ордеров на 43.80 или 44.10. Изучайте ежедневные изменения цены PFEB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) за последний год составила 43.88. Акции заметно колебались в пределах 38.75 - 43.88, сравнение с 43.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) за год составила 38.75. Сравнение с текущими 43.80 и 38.75 - 43.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFEB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PFEB?
В прошлом Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.85 и 12.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.85
- Open
- 43.85
- Bid
- 43.80
- Ask
- 44.10
- Low
- 43.80
- High
- 43.88
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 0.78%
- 6-месячное изменение
- 7.06%
- Годовое изменение
- 12.80%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%