PFEB: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February
今日PFEB汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点43.78和高点43.86进行交易。
关注Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
PFEB股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February股票今天的定价为43.82。它在43.78 - 43.86范围内交易，昨天的收盘价为43.80，交易量达到177。PFEB的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February股票是否支付股息？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February目前的价值为43.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.85%和USD。实时查看图表以跟踪PFEB走势。
如何购买PFEB股票？
您可以以43.82的当前价格购买Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February股票。订单通常设置在43.82或44.12附近，而177和-0.05%显示市场活动。立即关注PFEB的实时图表更新。
如何投资PFEB股票？
投资Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February需要考虑年度范围38.75 - 43.88和当前价格43.82。许多人在以43.82或44.12下订单之前，会比较0.83%和。实时查看PFEB价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February的最高价格是43.88。在38.75 - 43.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February的绩效。
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February（PFEB）的最低价格为38.75。将其与当前的43.82和38.75 - 43.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PFEB股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.80和12.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.80
- 开盘价
- 43.84
- 卖价
- 43.82
- 买价
- 44.12
- 最低价
- 43.78
- 最高价
- 43.86
- 交易量
- 177
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- 0.83%
- 6个月变化
- 7.11%
- 年变化
- 12.85%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%