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PFEB: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February

43.82 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PFEB汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点43.78和高点43.86进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PFEB股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February股票今天的定价为43.82。它在43.78 - 43.86范围内交易，昨天的收盘价为43.80，交易量达到177。PFEB的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February目前的价值为43.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.85%和USD。实时查看图表以跟踪PFEB走势。

如何购买PFEB股票？

您可以以43.82的当前价格购买Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February股票。订单通常设置在43.82或44.12附近，而177和-0.05%显示市场活动。立即关注PFEB的实时图表更新。

如何投资PFEB股票？

投资Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February需要考虑年度范围38.75 - 43.88和当前价格43.82。许多人在以43.82或44.12下订单之前，会比较0.83%和。实时查看PFEB价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February的最高价格是43.88。在38.75 - 43.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February的绩效。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February（PFEB）的最低价格为38.75。将其与当前的43.82和38.75 - 43.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PFEB股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.80和12.85%中可见。

日范围
43.78 43.86
年范围
38.75 43.88
前一天收盘价
43.80
开盘价
43.84
卖价
43.82
买价
44.12
最低价
43.78
最高价
43.86
交易量
177
日变化
0.05%
月变化
0.83%
6个月变化
7.11%
年变化
12.85%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%