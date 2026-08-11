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PFDE: Pathfinder Disciplined US Equity ETF

28.63 USD 0.10 (0.35%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PFDE за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.63, а максимальная — 28.79.

Следите за динамикой Pathfinder Disciplined US Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PFDE сегодня?

Pathfinder Disciplined US Equity ETF (PFDE) сегодня оценивается на уровне 28.63. Инструмент торгуется в пределах 28.63 - 28.79, вчерашнее закрытие составило 28.73, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFDE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pathfinder Disciplined US Equity ETF?

Pathfinder Disciplined US Equity ETF в настоящее время оценивается в 28.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.84% и USD. Отслеживайте движения PFDE на графике в реальном времени.

Как купить акции PFDE?

Вы можете купить акции Pathfinder Disciplined US Equity ETF (PFDE) по текущей цене 28.63. Ордера обычно размещаются около 28.63 или 28.93, тогда как 28 и -0.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFDE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PFDE?

Инвестирование в Pathfinder Disciplined US Equity ETF предполагает учет годового диапазона 22.77 - 29.07 и текущей цены 28.63. Многие сравнивают 2.32% и 15.86% перед размещением ордеров на 28.63 или 28.93. Изучайте ежедневные изменения цены PFDE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pathfinder Disciplined US Equity ETF?

Самая высокая цена Pathfinder Disciplined US Equity ETF (PFDE) за последний год составила 29.07. Акции заметно колебались в пределах 22.77 - 29.07, сравнение с 28.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pathfinder Disciplined US Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pathfinder Disciplined US Equity ETF?

Самая низкая цена Pathfinder Disciplined US Equity ETF (PFDE) за год составила 22.77. Сравнение с текущими 28.63 и 22.77 - 29.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFDE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PFDE?

В прошлом Pathfinder Disciplined US Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.73 и 13.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.63 28.79
Годовой диапазон
22.77 29.07
Предыдущее закрытие
28.73
Open
28.79
Bid
28.63
Ask
28.93
Low
28.63
High
28.79
Объем
28
Дневное изменение
-0.35%
Месячное изменение
2.32%
6-месячное изменение
15.86%
Годовое изменение
13.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%