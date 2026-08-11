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PFDE: Pathfinder Disciplined US Equity ETF
Курс PFDE за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.63, а максимальная — 28.79.
Следите за динамикой Pathfinder Disciplined US Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PFDE сегодня?
Pathfinder Disciplined US Equity ETF (PFDE) сегодня оценивается на уровне 28.63. Инструмент торгуется в пределах 28.63 - 28.79, вчерашнее закрытие составило 28.73, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFDE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pathfinder Disciplined US Equity ETF?
Pathfinder Disciplined US Equity ETF в настоящее время оценивается в 28.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.84% и USD. Отслеживайте движения PFDE на графике в реальном времени.
Как купить акции PFDE?
Вы можете купить акции Pathfinder Disciplined US Equity ETF (PFDE) по текущей цене 28.63. Ордера обычно размещаются около 28.63 или 28.93, тогда как 28 и -0.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFDE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PFDE?
Инвестирование в Pathfinder Disciplined US Equity ETF предполагает учет годового диапазона 22.77 - 29.07 и текущей цены 28.63. Многие сравнивают 2.32% и 15.86% перед размещением ордеров на 28.63 или 28.93. Изучайте ежедневные изменения цены PFDE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pathfinder Disciplined US Equity ETF?
Самая высокая цена Pathfinder Disciplined US Equity ETF (PFDE) за последний год составила 29.07. Акции заметно колебались в пределах 22.77 - 29.07, сравнение с 28.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pathfinder Disciplined US Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pathfinder Disciplined US Equity ETF?
Самая низкая цена Pathfinder Disciplined US Equity ETF (PFDE) за год составила 22.77. Сравнение с текущими 28.63 и 22.77 - 29.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFDE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PFDE?
В прошлом Pathfinder Disciplined US Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.73 и 13.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.73
- Open
- 28.79
- Bid
- 28.63
- Ask
- 28.93
- Low
- 28.63
- High
- 28.79
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- -0.35%
- Месячное изменение
- 2.32%
- 6-месячное изменение
- 15.86%
- Годовое изменение
- 13.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%