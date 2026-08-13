PFDE: Pathfinder Disciplined US Equity ETF
今日PFDE汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点28.51和高点28.66进行交易。
关注Pathfinder Disciplined US Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PFDE股票今天的价格是多少？
Pathfinder Disciplined US Equity ETF股票今天的定价为28.54。它在28.51 - 28.66范围内交易，昨天的收盘价为28.63，交易量达到24。PFDE的实时价格图表显示了这些更新。
Pathfinder Disciplined US Equity ETF股票是否支付股息？
Pathfinder Disciplined US Equity ETF目前的价值为28.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.48%和USD。实时查看图表以跟踪PFDE走势。
如何购买PFDE股票？
您可以以28.54的当前价格购买Pathfinder Disciplined US Equity ETF股票。订单通常设置在28.54或28.84附近，而24和-0.38%显示市场活动。立即关注PFDE的实时图表更新。
如何投资PFDE股票？
投资Pathfinder Disciplined US Equity ETF需要考虑年度范围22.77 - 29.07和当前价格28.54。许多人在以28.54或28.84下订单之前，会比较2.00%和。实时查看PFDE价格图表，了解每日变化。
Pathfinder Disciplined US Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pathfinder Disciplined US Equity ETF的最高价格是29.07。在22.77 - 29.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pathfinder Disciplined US Equity ETF的绩效。
Pathfinder Disciplined US Equity ETF股票的最低价格是多少？
Pathfinder Disciplined US Equity ETF（PFDE）的最低价格为22.77。将其与当前的28.54和22.77 - 29.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFDE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PFDE股票是什么时候拆分的？
Pathfinder Disciplined US Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.63和13.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.63
- 开盘价
- 28.65
- 卖价
- 28.54
- 买价
- 28.84
- 最低价
- 28.51
- 最高价
- 28.66
- 交易量
- 24
- 日变化
- -0.31%
- 月变化
- 2.00%
- 6个月变化
- 15.50%
- 年变化
- 13.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%