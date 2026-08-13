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PFDE: Pathfinder Disciplined US Equity ETF

28.54 USD 0.09 (0.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PFDE汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点28.51和高点28.66进行交易。

关注Pathfinder Disciplined US Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PFDE股票今天的价格是多少？

Pathfinder Disciplined US Equity ETF股票今天的定价为28.54。它在28.51 - 28.66范围内交易，昨天的收盘价为28.63，交易量达到24。PFDE的实时价格图表显示了这些更新。

Pathfinder Disciplined US Equity ETF股票是否支付股息？

Pathfinder Disciplined US Equity ETF目前的价值为28.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.48%和USD。实时查看图表以跟踪PFDE走势。

如何购买PFDE股票？

您可以以28.54的当前价格购买Pathfinder Disciplined US Equity ETF股票。订单通常设置在28.54或28.84附近，而24和-0.38%显示市场活动。立即关注PFDE的实时图表更新。

如何投资PFDE股票？

投资Pathfinder Disciplined US Equity ETF需要考虑年度范围22.77 - 29.07和当前价格28.54。许多人在以28.54或28.84下订单之前，会比较2.00%和。实时查看PFDE价格图表，了解每日变化。

Pathfinder Disciplined US Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pathfinder Disciplined US Equity ETF的最高价格是29.07。在22.77 - 29.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pathfinder Disciplined US Equity ETF的绩效。

Pathfinder Disciplined US Equity ETF股票的最低价格是多少？

Pathfinder Disciplined US Equity ETF（PFDE）的最低价格为22.77。将其与当前的28.54和22.77 - 29.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFDE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PFDE股票是什么时候拆分的？

Pathfinder Disciplined US Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.63和13.48%中可见。

日范围
28.51 28.66
年范围
22.77 29.07
前一天收盘价
28.63
开盘价
28.65
卖价
28.54
买价
28.84
最低价
28.51
最高价
28.66
交易量
24
日变化
-0.31%
月变化
2.00%
6个月变化
15.50%
年变化
13.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%