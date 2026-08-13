PFDE股票今天的价格是多少？ Pathfinder Disciplined US Equity ETF股票今天的定价为28.54。它在28.51 - 28.66范围内交易，昨天的收盘价为28.63，交易量达到24。PFDE的实时价格图表显示了这些更新。

Pathfinder Disciplined US Equity ETF股票是否支付股息？ Pathfinder Disciplined US Equity ETF目前的价值为28.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.48%和USD。实时查看图表以跟踪PFDE走势。

如何购买PFDE股票？ 您可以以28.54的当前价格购买Pathfinder Disciplined US Equity ETF股票。订单通常设置在28.54或28.84附近，而24和-0.38%显示市场活动。立即关注PFDE的实时图表更新。

如何投资PFDE股票？ 投资Pathfinder Disciplined US Equity ETF需要考虑年度范围22.77 - 29.07和当前价格28.54。许多人在以28.54或28.84下订单之前，会比较2.00%和。实时查看PFDE价格图表，了解每日变化。

Pathfinder Disciplined US Equity ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Pathfinder Disciplined US Equity ETF的最高价格是29.07。在22.77 - 29.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pathfinder Disciplined US Equity ETF的绩效。

Pathfinder Disciplined US Equity ETF股票的最低价格是多少？ Pathfinder Disciplined US Equity ETF（PFDE）的最低价格为22.77。将其与当前的28.54和22.77 - 29.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFDE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。