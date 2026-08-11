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PFAI: Pinnacle Food Group Ltd

2.41 USD 0.19 (7.31%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PFAI за сегодня изменился на -7.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.41, а максимальная — 2.41.

Следите за динамикой Pinnacle Food Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PFAI сегодня?

Pinnacle Food Group Ltd (PFAI) сегодня оценивается на уровне 2.41. Инструмент торгуется в пределах 2.41 - 2.41, вчерашнее закрытие составило 2.60, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFAI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pinnacle Food Group Ltd?

Pinnacle Food Group Ltd в настоящее время оценивается в 2.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.33% и USD. Отслеживайте движения PFAI на графике в реальном времени.

Как купить акции PFAI?

Вы можете купить акции Pinnacle Food Group Ltd (PFAI) по текущей цене 2.41. Ордера обычно размещаются около 2.41 или 2.71, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFAI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PFAI?

Инвестирование в Pinnacle Food Group Ltd предполагает учет годового диапазона 2.02 - 4.92 и текущей цены 2.41. Многие сравнивают -13.62% и 9.55% перед размещением ордеров на 2.41 или 2.71. Изучайте ежедневные изменения цены PFAI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pinnacle Food Group Ltd?

Самая высокая цена Pinnacle Food Group Ltd (PFAI) за последний год составила 4.92. Акции заметно колебались в пределах 2.02 - 4.92, сравнение с 2.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pinnacle Food Group Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pinnacle Food Group Ltd?

Самая низкая цена Pinnacle Food Group Ltd (PFAI) за год составила 2.02. Сравнение с текущими 2.41 и 2.02 - 4.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFAI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PFAI?

В прошлом Pinnacle Food Group Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.60 и 4.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.41 2.41
Годовой диапазон
2.02 4.92
Предыдущее закрытие
2.60
Open
2.41
Bid
2.41
Ask
2.71
Low
2.41
High
2.41
Объем
1
Дневное изменение
-7.31%
Месячное изменение
-13.62%
6-месячное изменение
9.55%
Годовое изменение
4.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%