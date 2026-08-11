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PFAI: Pinnacle Food Group Ltd
Курс PFAI за сегодня изменился на -7.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.41, а максимальная — 2.41.
Следите за динамикой Pinnacle Food Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PFAI сегодня?
Pinnacle Food Group Ltd (PFAI) сегодня оценивается на уровне 2.41. Инструмент торгуется в пределах 2.41 - 2.41, вчерашнее закрытие составило 2.60, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFAI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pinnacle Food Group Ltd?
Pinnacle Food Group Ltd в настоящее время оценивается в 2.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.33% и USD. Отслеживайте движения PFAI на графике в реальном времени.
Как купить акции PFAI?
Вы можете купить акции Pinnacle Food Group Ltd (PFAI) по текущей цене 2.41. Ордера обычно размещаются около 2.41 или 2.71, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFAI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PFAI?
Инвестирование в Pinnacle Food Group Ltd предполагает учет годового диапазона 2.02 - 4.92 и текущей цены 2.41. Многие сравнивают -13.62% и 9.55% перед размещением ордеров на 2.41 или 2.71. Изучайте ежедневные изменения цены PFAI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pinnacle Food Group Ltd?
Самая высокая цена Pinnacle Food Group Ltd (PFAI) за последний год составила 4.92. Акции заметно колебались в пределах 2.02 - 4.92, сравнение с 2.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pinnacle Food Group Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pinnacle Food Group Ltd?
Самая низкая цена Pinnacle Food Group Ltd (PFAI) за год составила 2.02. Сравнение с текущими 2.41 и 2.02 - 4.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFAI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PFAI?
В прошлом Pinnacle Food Group Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.60 и 4.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.60
- Open
- 2.41
- Bid
- 2.41
- Ask
- 2.71
- Low
- 2.41
- High
- 2.41
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -7.31%
- Месячное изменение
- -13.62%
- 6-месячное изменение
- 9.55%
- Годовое изменение
- 4.33%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%