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PFAI: Pinnacle Food Group Ltd

2.85 USD 0.44 (18.26%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PFAI汇率已更改18.26%。当日，交易品种以低点2.43和高点2.95进行交易。

关注Pinnacle Food Group Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PFAI股票今天的价格是多少？

Pinnacle Food Group Ltd股票今天的定价为2.85。它在2.43 - 2.95范围内交易，昨天的收盘价为2.41，交易量达到48。PFAI的实时价格图表显示了这些更新。

Pinnacle Food Group Ltd股票是否支付股息？

Pinnacle Food Group Ltd目前的价值为2.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.38%和USD。实时查看图表以跟踪PFAI走势。

如何购买PFAI股票？

您可以以2.85的当前价格购买Pinnacle Food Group Ltd股票。订单通常设置在2.85或3.15附近，而48和10.04%显示市场活动。立即关注PFAI的实时图表更新。

如何投资PFAI股票？

投资Pinnacle Food Group Ltd需要考虑年度范围2.02 - 4.92和当前价格2.85。许多人在以2.85或3.15下订单之前，会比较2.15%和。实时查看PFAI价格图表，了解每日变化。

Pinnacle Food Group Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pinnacle Food Group Ltd的最高价格是4.92。在2.02 - 4.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pinnacle Food Group Ltd的绩效。

Pinnacle Food Group Ltd股票的最低价格是多少？

Pinnacle Food Group Ltd（PFAI）的最低价格为2.02。将其与当前的2.85和2.02 - 4.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PFAI股票是什么时候拆分的？

Pinnacle Food Group Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.41和23.38%中可见。

日范围
2.43 2.95
年范围
2.02 4.92
前一天收盘价
2.41
开盘价
2.59
卖价
2.85
买价
3.15
最低价
2.43
最高价
2.95
交易量
48
日变化
18.26%
月变化
2.15%
6个月变化
29.55%
年变化
23.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%