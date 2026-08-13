PFAI: Pinnacle Food Group Ltd
今日PFAI汇率已更改18.26%。当日，交易品种以低点2.43和高点2.95进行交易。
关注Pinnacle Food Group Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PFAI股票今天的价格是多少？
Pinnacle Food Group Ltd股票今天的定价为2.85。它在2.43 - 2.95范围内交易，昨天的收盘价为2.41，交易量达到48。PFAI的实时价格图表显示了这些更新。
Pinnacle Food Group Ltd股票是否支付股息？
Pinnacle Food Group Ltd目前的价值为2.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.38%和USD。实时查看图表以跟踪PFAI走势。
如何购买PFAI股票？
您可以以2.85的当前价格购买Pinnacle Food Group Ltd股票。订单通常设置在2.85或3.15附近，而48和10.04%显示市场活动。立即关注PFAI的实时图表更新。
如何投资PFAI股票？
投资Pinnacle Food Group Ltd需要考虑年度范围2.02 - 4.92和当前价格2.85。许多人在以2.85或3.15下订单之前，会比较2.15%和。实时查看PFAI价格图表，了解每日变化。
Pinnacle Food Group Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pinnacle Food Group Ltd的最高价格是4.92。在2.02 - 4.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pinnacle Food Group Ltd的绩效。
Pinnacle Food Group Ltd股票的最低价格是多少？
Pinnacle Food Group Ltd（PFAI）的最低价格为2.02。将其与当前的2.85和2.02 - 4.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PFAI股票是什么时候拆分的？
Pinnacle Food Group Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.41和23.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.41
- 开盘价
- 2.59
- 卖价
- 2.85
- 买价
- 3.15
- 最低价
- 2.43
- 最高价
- 2.95
- 交易量
- 48
- 日变化
- 18.26%
- 月变化
- 2.15%
- 6个月变化
- 29.55%
- 年变化
- 23.38%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%