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PEXL: Pacer US Export Leaders ETF
Курс PEXL за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.86, а максимальная — 73.20.
Следите за динамикой Pacer US Export Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PEXL сегодня?
Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) сегодня оценивается на уровне 72.86. Инструмент торгуется в пределах 72.86 - 73.20, вчерашнее закрытие составило 72.95, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PEXL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer US Export Leaders ETF?
Pacer US Export Leaders ETF в настоящее время оценивается в 72.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.10% и USD. Отслеживайте движения PEXL на графике в реальном времени.
Как купить акции PEXL?
Вы можете купить акции Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) по текущей цене 72.86. Ордера обычно размещаются около 72.86 или 73.16, тогда как 2 и -0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PEXL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PEXL?
Инвестирование в Pacer US Export Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 54.63 - 75.84 и текущей цены 72.86. Многие сравнивают 2.65% и 16.78% перед размещением ордеров на 72.86 или 73.16. Изучайте ежедневные изменения цены PEXL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pacer US Export Leaders ETF?
Самая высокая цена Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) за последний год составила 75.84. Акции заметно колебались в пределах 54.63 - 75.84, сравнение с 72.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer US Export Leaders ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pacer US Export Leaders ETF?
Самая низкая цена Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) за год составила 54.63. Сравнение с текущими 72.86 и 54.63 - 75.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PEXL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PEXL?
В прошлом Pacer US Export Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.95 и 33.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 72.95
- Open
- 73.20
- Bid
- 72.86
- Ask
- 73.16
- Low
- 72.86
- High
- 73.20
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 2.65%
- 6-месячное изменение
- 16.78%
- Годовое изменение
- 33.10%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%