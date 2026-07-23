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PEXL: Pacer US Export Leaders ETF

72.86 USD 0.09 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PEXL за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.86, а максимальная — 73.20.

Следите за динамикой Pacer US Export Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PEXL сегодня?

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) сегодня оценивается на уровне 72.86. Инструмент торгуется в пределах 72.86 - 73.20, вчерашнее закрытие составило 72.95, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PEXL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer US Export Leaders ETF?

Pacer US Export Leaders ETF в настоящее время оценивается в 72.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.10% и USD. Отслеживайте движения PEXL на графике в реальном времени.

Как купить акции PEXL?

Вы можете купить акции Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) по текущей цене 72.86. Ордера обычно размещаются около 72.86 или 73.16, тогда как 2 и -0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PEXL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PEXL?

Инвестирование в Pacer US Export Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 54.63 - 75.84 и текущей цены 72.86. Многие сравнивают 2.65% и 16.78% перед размещением ордеров на 72.86 или 73.16. Изучайте ежедневные изменения цены PEXL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pacer US Export Leaders ETF?

Самая высокая цена Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) за последний год составила 75.84. Акции заметно колебались в пределах 54.63 - 75.84, сравнение с 72.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer US Export Leaders ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pacer US Export Leaders ETF?

Самая низкая цена Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) за год составила 54.63. Сравнение с текущими 72.86 и 54.63 - 75.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PEXL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PEXL?

В прошлом Pacer US Export Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.95 и 33.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
72.86 73.20
Годовой диапазон
54.63 75.84
Предыдущее закрытие
72.95
Open
73.20
Bid
72.86
Ask
73.16
Low
72.86
High
73.20
Объем
2
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
2.65%
6-месячное изменение
16.78%
Годовое изменение
33.10%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%