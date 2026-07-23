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PEXL: Pacer US Export Leaders ETF

72.66 USD 0.20 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PEXL汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点72.66和高点72.66进行交易。

关注Pacer US Export Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PEXL新闻

常见问题解答

PEXL股票今天的价格是多少？

Pacer US Export Leaders ETF股票今天的定价为72.66。它在72.66 - 72.66范围内交易，昨天的收盘价为72.86，交易量达到1。PEXL的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer US Export Leaders ETF股票是否支付股息？

Pacer US Export Leaders ETF目前的价值为72.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.74%和USD。实时查看图表以跟踪PEXL走势。

如何购买PEXL股票？

您可以以72.66的当前价格购买Pacer US Export Leaders ETF股票。订单通常设置在72.66或72.96附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注PEXL的实时图表更新。

如何投资PEXL股票？

投资Pacer US Export Leaders ETF需要考虑年度范围54.63 - 75.84和当前价格72.66。许多人在以72.66或72.96下订单之前，会比较2.37%和。实时查看PEXL价格图表，了解每日变化。

Pacer US Export Leaders ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer US Export Leaders ETF的最高价格是75.84。在54.63 - 75.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer US Export Leaders ETF的绩效。

Pacer US Export Leaders ETF股票的最低价格是多少？

Pacer US Export Leaders ETF（PEXL）的最低价格为54.63。将其与当前的72.66和54.63 - 75.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PEXL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PEXL股票是什么时候拆分的？

Pacer US Export Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、72.86和32.74%中可见。

日范围
72.66 72.66
年范围
54.63 75.84
前一天收盘价
72.86
开盘价
72.66
卖价
72.66
买价
72.96
最低价
72.66
最高价
72.66
交易量
1
日变化
-0.27%
月变化
2.37%
6个月变化
16.46%
年变化
32.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%