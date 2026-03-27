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PEX: ProShares Global Listed Private Equity ETF
Курс PEX за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.89, а максимальная — 23.89.
Следите за динамикой ProShares Global Listed Private Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PEX сегодня?
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) сегодня оценивается на уровне 23.89. Инструмент торгуется в пределах 23.89 - 23.89, вчерашнее закрытие составило 24.09, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PEX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Global Listed Private Equity ETF?
ProShares Global Listed Private Equity ETF в настоящее время оценивается в 23.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -13.69% и USD. Отслеживайте движения PEX на графике в реальном времени.
Как купить акции PEX?
Вы можете купить акции ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) по текущей цене 23.89. Ордера обычно размещаются около 23.89 или 24.19, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PEX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PEX?
Инвестирование в ProShares Global Listed Private Equity ETF предполагает учет годового диапазона 20.56 - 28.02 и текущей цены 23.89. Многие сравнивают 3.02% и 4.69% перед размещением ордеров на 23.89 или 24.19. Изучайте ежедневные изменения цены PEX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Global Listed Private Equity ETF?
Самая высокая цена ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) за последний год составила 28.02. Акции заметно колебались в пределах 20.56 - 28.02, сравнение с 24.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Global Listed Private Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Global Listed Private Equity ETF?
Самая низкая цена ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) за год составила 20.56. Сравнение с текущими 23.89 и 20.56 - 28.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PEX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PEX?
В прошлом ProShares Global Listed Private Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.09 и -13.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.09
- Open
- 23.89
- Bid
- 23.89
- Ask
- 24.19
- Low
- 23.89
- High
- 23.89
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.83%
- Месячное изменение
- 3.02%
- 6-месячное изменение
- 4.69%
- Годовое изменение
- -13.69%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%