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PEX: ProShares Global Listed Private Equity ETF

24.01 USD 0.12 (0.50%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PEX汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点24.01和高点24.01进行交易。

关注ProShares Global Listed Private Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PEX新闻

常见问题解答

PEX股票今天的价格是多少？

ProShares Global Listed Private Equity ETF股票今天的定价为24.01。它在24.01 - 24.01范围内交易，昨天的收盘价为23.89，交易量达到1。PEX的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Global Listed Private Equity ETF股票是否支付股息？

ProShares Global Listed Private Equity ETF目前的价值为24.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-13.26%和USD。实时查看图表以跟踪PEX走势。

如何购买PEX股票？

您可以以24.01的当前价格购买ProShares Global Listed Private Equity ETF股票。订单通常设置在24.01或24.31附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注PEX的实时图表更新。

如何投资PEX股票？

投资ProShares Global Listed Private Equity ETF需要考虑年度范围20.56 - 28.02和当前价格24.01。许多人在以24.01或24.31下订单之前，会比较3.54%和。实时查看PEX价格图表，了解每日变化。

ProShares Global Listed Private Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Global Listed Private Equity ETF的最高价格是28.02。在20.56 - 28.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Global Listed Private Equity ETF的绩效。

ProShares Global Listed Private Equity ETF股票的最低价格是多少？

ProShares Global Listed Private Equity ETF（PEX）的最低价格为20.56。将其与当前的24.01和20.56 - 28.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PEX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PEX股票是什么时候拆分的？

ProShares Global Listed Private Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.89和-13.26%中可见。

日范围
24.01 24.01
年范围
20.56 28.02
前一天收盘价
23.89
开盘价
24.01
卖价
24.01
买价
24.31
最低价
24.01
最高价
24.01
交易量
1
日变化
0.50%
月变化
3.54%
6个月变化
5.21%
年变化
-13.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%