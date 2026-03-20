PEX: ProShares Global Listed Private Equity ETF
今日PEX汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点24.01和高点24.01进行交易。
关注ProShares Global Listed Private Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PEX股票今天的价格是多少？
ProShares Global Listed Private Equity ETF股票今天的定价为24.01。它在24.01 - 24.01范围内交易，昨天的收盘价为23.89，交易量达到1。PEX的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Global Listed Private Equity ETF股票是否支付股息？
ProShares Global Listed Private Equity ETF目前的价值为24.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-13.26%和USD。实时查看图表以跟踪PEX走势。
如何购买PEX股票？
您可以以24.01的当前价格购买ProShares Global Listed Private Equity ETF股票。订单通常设置在24.01或24.31附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注PEX的实时图表更新。
如何投资PEX股票？
投资ProShares Global Listed Private Equity ETF需要考虑年度范围20.56 - 28.02和当前价格24.01。许多人在以24.01或24.31下订单之前，会比较3.54%和。实时查看PEX价格图表，了解每日变化。
ProShares Global Listed Private Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Global Listed Private Equity ETF的最高价格是28.02。在20.56 - 28.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Global Listed Private Equity ETF的绩效。
ProShares Global Listed Private Equity ETF股票的最低价格是多少？
ProShares Global Listed Private Equity ETF（PEX）的最低价格为20.56。将其与当前的24.01和20.56 - 28.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PEX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PEX股票是什么时候拆分的？
ProShares Global Listed Private Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.89和-13.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.89
- 开盘价
- 24.01
- 卖价
- 24.01
- 买价
- 24.31
- 最低价
- 24.01
- 最高价
- 24.01
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.50%
- 月变化
- 3.54%
- 6个月变化
- 5.21%
- 年变化
- -13.26%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%