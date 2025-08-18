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PDT: John Hancock Premium Dividend Fund

12.77 USD 0.08 (0.63%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PDT за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.63, а максимальная — 12.77.

Следите за динамикой John Hancock Premium Dividend Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PDT сегодня?

John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) сегодня оценивается на уровне 12.77. Инструмент торгуется в пределах 12.63 - 12.77, вчерашнее закрытие составило 12.69, а торговый объем достиг 320. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PDT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Premium Dividend Fund?

John Hancock Premium Dividend Fund в настоящее время оценивается в 12.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.27% и USD. Отслеживайте движения PDT на графике в реальном времени.

Как купить акции PDT?

Вы можете купить акции John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) по текущей цене 12.77. Ордера обычно размещаются около 12.77 или 13.07, тогда как 320 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PDT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PDT?

Инвестирование в John Hancock Premium Dividend Fund предполагает учет годового диапазона 12.52 - 13.65 и текущей цены 12.77. Многие сравнивают -1.08% и -5.83% перед размещением ордеров на 12.77 или 13.07. Изучайте ежедневные изменения цены PDT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Premium Dividend Fund?

Самая высокая цена John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) за последний год составила 13.65. Акции заметно колебались в пределах 12.52 - 13.65, сравнение с 12.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Premium Dividend Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Premium Dividend Fund?

Самая низкая цена John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) за год составила 12.52. Сравнение с текущими 12.77 и 12.52 - 13.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PDT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PDT?

В прошлом John Hancock Premium Dividend Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.69 и -4.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.63 12.77
Годовой диапазон
12.52 13.65
Предыдущее закрытие
12.69
Open
12.77
Bid
12.77
Ask
13.07
Low
12.63
High
12.77
Объем
320
Дневное изменение
0.63%
Месячное изменение
-1.08%
6-месячное изменение
-5.83%
Годовое изменение
-4.27%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%