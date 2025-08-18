- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PDT: John Hancock Premium Dividend Fund
Курс PDT за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.63, а максимальная — 12.77.
Следите за динамикой John Hancock Premium Dividend Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PDT
- My Income Portfolio–Boosting Returns
- PDT: This Fund Is Not As Good For Income Seekers As It Appears (NYSE:PDT)
- My Income Portfolio - Looking For Dividends
- Closed-End Funds: Looking For Infrastructure Opportunities With AI Driving Them Higher
- PDT: Hard To Recommend For Income Investors (Rating Downgrade) (NYSE:PDT)
- My Income Portfolio - The Land Of Toys
- John Hancock financial opportunities fund director buys $10,001 in BTO
- My Income Portfolio's Year-End Review
- 2 Closed-End Funds For Utility Exposure With Monthly Distributions
- HTD: Tax-Advantaged Monthly Income From Dividends (NYSE:HTD)
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of 9.5% (November 2025)
- PDT: High Fees And Volatility But Large Discount To NAV
- My Income Portfolio - NAV Never Lies
- 4 Closed-End Fund Buys (And 1 Sell) In The Month Of September 2025
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- My 10% Income Portfolio–Protecting The NAV
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PDT сегодня?
John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) сегодня оценивается на уровне 12.77. Инструмент торгуется в пределах 12.63 - 12.77, вчерашнее закрытие составило 12.69, а торговый объем достиг 320. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PDT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Premium Dividend Fund?
John Hancock Premium Dividend Fund в настоящее время оценивается в 12.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.27% и USD. Отслеживайте движения PDT на графике в реальном времени.
Как купить акции PDT?
Вы можете купить акции John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) по текущей цене 12.77. Ордера обычно размещаются около 12.77 или 13.07, тогда как 320 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PDT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PDT?
Инвестирование в John Hancock Premium Dividend Fund предполагает учет годового диапазона 12.52 - 13.65 и текущей цены 12.77. Многие сравнивают -1.08% и -5.83% перед размещением ордеров на 12.77 или 13.07. Изучайте ежедневные изменения цены PDT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Premium Dividend Fund?
Самая высокая цена John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) за последний год составила 13.65. Акции заметно колебались в пределах 12.52 - 13.65, сравнение с 12.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Premium Dividend Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Premium Dividend Fund?
Самая низкая цена John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) за год составила 12.52. Сравнение с текущими 12.77 и 12.52 - 13.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PDT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PDT?
В прошлом John Hancock Premium Dividend Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.69 и -4.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.69
- Open
- 12.77
- Bid
- 12.77
- Ask
- 13.07
- Low
- 12.63
- High
- 12.77
- Объем
- 320
- Дневное изменение
- 0.63%
- Месячное изменение
- -1.08%
- 6-месячное изменение
- -5.83%
- Годовое изменение
- -4.27%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%