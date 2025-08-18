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PDT: 约翰汉考克爱国者基金

12.74 USD 0.03 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PDT汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点12.71和高点12.75进行交易。

关注约翰汉考克爱国者基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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  • MN

PDT新闻

常见问题解答

PDT股票今天的价格是多少？

约翰汉考克爱国者基金股票今天的定价为12.74。它在12.71 - 12.75范围内交易，昨天的收盘价为12.77，交易量达到257。PDT的实时价格图表显示了这些更新。

约翰汉考克爱国者基金股票是否支付股息？

约翰汉考克爱国者基金目前的价值为12.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.50%和USD。实时查看图表以跟踪PDT走势。

如何购买PDT股票？

您可以以12.74的当前价格购买约翰汉考克爱国者基金股票。订单通常设置在12.74或13.04附近，而257和0.16%显示市场活动。立即关注PDT的实时图表更新。

如何投资PDT股票？

投资约翰汉考克爱国者基金需要考虑年度范围12.52 - 13.65和当前价格12.74。许多人在以12.74或13.04下订单之前，会比较-1.32%和。实时查看PDT价格图表，了解每日变化。

约翰汉考克爱国者基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，约翰汉考克爱国者基金的最高价格是13.65。在12.52 - 13.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪约翰汉考克爱国者基金的绩效。

约翰汉考克爱国者基金股票的最低价格是多少？

约翰汉考克爱国者基金（PDT）的最低价格为12.52。将其与当前的12.74和12.52 - 13.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PDT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PDT股票是什么时候拆分的？

约翰汉考克爱国者基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.77和-4.50%中可见。

日范围
12.71 12.75
年范围
12.52 13.65
前一天收盘价
12.77
开盘价
12.72
卖价
12.74
买价
13.04
最低价
12.71
最高价
12.75
交易量
257
日变化
-0.23%
月变化
-1.32%
6个月变化
-6.05%
年变化
-4.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%