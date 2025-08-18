PDT股票今天的价格是多少？ 约翰汉考克爱国者基金股票今天的定价为12.74。它在12.71 - 12.75范围内交易，昨天的收盘价为12.77，交易量达到257。PDT的实时价格图表显示了这些更新。

约翰汉考克爱国者基金股票是否支付股息？ 约翰汉考克爱国者基金目前的价值为12.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.50%和USD。实时查看图表以跟踪PDT走势。

如何购买PDT股票？ 您可以以12.74的当前价格购买约翰汉考克爱国者基金股票。订单通常设置在12.74或13.04附近，而257和0.16%显示市场活动。立即关注PDT的实时图表更新。

如何投资PDT股票？ 投资约翰汉考克爱国者基金需要考虑年度范围12.52 - 13.65和当前价格12.74。许多人在以12.74或13.04下订单之前，会比较-1.32%和。实时查看PDT价格图表，了解每日变化。

约翰汉考克爱国者基金股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，约翰汉考克爱国者基金的最高价格是13.65。在12.52 - 13.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪约翰汉考克爱国者基金的绩效。

约翰汉考克爱国者基金股票的最低价格是多少？ 约翰汉考克爱国者基金（PDT）的最低价格为12.52。将其与当前的12.74和12.52 - 13.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PDT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。