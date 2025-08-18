PDT: 约翰汉考克爱国者基金
今日PDT汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点12.71和高点12.75进行交易。
关注约翰汉考克爱国者基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
PDT股票今天的价格是多少？
约翰汉考克爱国者基金股票今天的定价为12.74。它在12.71 - 12.75范围内交易，昨天的收盘价为12.77，交易量达到257。PDT的实时价格图表显示了这些更新。
约翰汉考克爱国者基金股票是否支付股息？
约翰汉考克爱国者基金目前的价值为12.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.50%和USD。实时查看图表以跟踪PDT走势。
如何购买PDT股票？
您可以以12.74的当前价格购买约翰汉考克爱国者基金股票。订单通常设置在12.74或13.04附近，而257和0.16%显示市场活动。立即关注PDT的实时图表更新。
如何投资PDT股票？
投资约翰汉考克爱国者基金需要考虑年度范围12.52 - 13.65和当前价格12.74。许多人在以12.74或13.04下订单之前，会比较-1.32%和。实时查看PDT价格图表，了解每日变化。
约翰汉考克爱国者基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，约翰汉考克爱国者基金的最高价格是13.65。在12.52 - 13.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪约翰汉考克爱国者基金的绩效。
约翰汉考克爱国者基金股票的最低价格是多少？
约翰汉考克爱国者基金（PDT）的最低价格为12.52。将其与当前的12.74和12.52 - 13.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PDT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PDT股票是什么时候拆分的？
约翰汉考克爱国者基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.77和-4.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.77
- 开盘价
- 12.72
- 卖价
- 12.74
- 买价
- 13.04
- 最低价
- 12.71
- 最高价
- 12.75
- 交易量
- 257
- 日变化
- -0.23%
- 月变化
- -1.32%
- 6个月变化
- -6.05%
- 年变化
- -4.50%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%