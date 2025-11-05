Курс PDP за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 137.65, а максимальная — 139.31.

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