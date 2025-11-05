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PDP: Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

137.65 USD 0.85 (0.61%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PDP за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 137.65, а максимальная — 139.31.

Следите за динамикой Invesco Dorsey Wright Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PDP сегодня?

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) сегодня оценивается на уровне 137.65. Инструмент торгуется в пределах 137.65 - 139.31, вчерашнее закрытие составило 138.50, а торговый объем достиг 95. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PDP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Dorsey Wright Momentum ETF?

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF в настоящее время оценивается в 137.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.76% и USD. Отслеживайте движения PDP на графике в реальном времени.

Как купить акции PDP?

Вы можете купить акции Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) по текущей цене 137.65. Ордера обычно размещаются около 137.65 или 137.95, тогда как 95 и -0.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PDP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PDP?

Инвестирование в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 106.53 - 153.23 и текущей цены 137.65. Многие сравнивают 4.13% и 7.98% перед размещением ордеров на 137.65 или 137.95. Изучайте ежедневные изменения цены PDP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Dorsey Wright Momentum ETF?

Самая высокая цена Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) за последний год составила 153.23. Акции заметно колебались в пределах 106.53 - 153.23, сравнение с 138.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Dorsey Wright Momentum ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Dorsey Wright Momentum ETF?

Самая низкая цена Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) за год составила 106.53. Сравнение с текущими 137.65 и 106.53 - 153.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PDP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PDP?

В прошлом Invesco Dorsey Wright Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 138.50 и 24.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
137.65 139.31
Годовой диапазон
106.53 153.23
Предыдущее закрытие
138.50
Open
138.75
Bid
137.65
Ask
137.95
Low
137.65
High
139.31
Объем
95
Дневное изменение
-0.61%
Месячное изменение
4.13%
6-месячное изменение
7.98%
Годовое изменение
24.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%