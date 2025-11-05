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PDP: Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
Курс PDP за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 137.65, а максимальная — 139.31.
Следите за динамикой Invesco Dorsey Wright Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PDP сегодня?
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) сегодня оценивается на уровне 137.65. Инструмент торгуется в пределах 137.65 - 139.31, вчерашнее закрытие составило 138.50, а торговый объем достиг 95. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PDP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Dorsey Wright Momentum ETF?
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF в настоящее время оценивается в 137.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.76% и USD. Отслеживайте движения PDP на графике в реальном времени.
Как купить акции PDP?
Вы можете купить акции Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) по текущей цене 137.65. Ордера обычно размещаются около 137.65 или 137.95, тогда как 95 и -0.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PDP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PDP?
Инвестирование в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 106.53 - 153.23 и текущей цены 137.65. Многие сравнивают 4.13% и 7.98% перед размещением ордеров на 137.65 или 137.95. Изучайте ежедневные изменения цены PDP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Dorsey Wright Momentum ETF?
Самая высокая цена Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) за последний год составила 153.23. Акции заметно колебались в пределах 106.53 - 153.23, сравнение с 138.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Dorsey Wright Momentum ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Dorsey Wright Momentum ETF?
Самая низкая цена Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) за год составила 106.53. Сравнение с текущими 137.65 и 106.53 - 153.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PDP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PDP?
В прошлом Invesco Dorsey Wright Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 138.50 и 24.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 138.50
- Open
- 138.75
- Bid
- 137.65
- Ask
- 137.95
- Low
- 137.65
- High
- 139.31
- Объем
- 95
- Дневное изменение
- -0.61%
- Месячное изменение
- 4.13%
- 6-месячное изменение
- 7.98%
- Годовое изменение
- 24.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%