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PDP: 景顺 DWA动量 ETF

138.28 USD 0.63 (0.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PDP汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点138.05和高点139.37进行交易。

关注景顺 DWA动量 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PDP新闻

常见问题解答

PDP股票今天的价格是多少？

景顺 DWA动量 ETF股票今天的定价为138.28。它在138.05 - 139.37范围内交易，昨天的收盘价为137.65，交易量达到43。PDP的实时价格图表显示了这些更新。

景顺 DWA动量 ETF股票是否支付股息？

景顺 DWA动量 ETF目前的价值为138.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.33%和USD。实时查看图表以跟踪PDP走势。

如何购买PDP股票？

您可以以138.28的当前价格购买景顺 DWA动量 ETF股票。订单通常设置在138.28或138.58附近，而43和-0.04%显示市场活动。立即关注PDP的实时图表更新。

如何投资PDP股票？

投资景顺 DWA动量 ETF需要考虑年度范围106.53 - 153.23和当前价格138.28。许多人在以138.28或138.58下订单之前，会比较4.61%和。实时查看PDP价格图表，了解每日变化。

景顺 DWA动量 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，景顺 DWA动量 ETF的最高价格是153.23。在106.53 - 153.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪景顺 DWA动量 ETF的绩效。

景顺 DWA动量 ETF股票的最低价格是多少？

景顺 DWA动量 ETF（PDP）的最低价格为106.53。将其与当前的138.28和106.53 - 153.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PDP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PDP股票是什么时候拆分的？

景顺 DWA动量 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、137.65和25.33%中可见。

日范围
138.05 139.37
年范围
106.53 153.23
前一天收盘价
137.65
开盘价
138.34
卖价
138.28
买价
138.58
最低价
138.05
最高价
139.37
交易量
43
日变化
0.46%
月变化
4.61%
6个月变化
8.47%
年变化
25.33%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%