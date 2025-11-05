PDP: 景顺 DWA动量 ETF
今日PDP汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点138.05和高点139.37进行交易。
关注景顺 DWA动量 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
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- MN
PDP新闻
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常见问题解答
PDP股票今天的价格是多少？
景顺 DWA动量 ETF股票今天的定价为138.28。它在138.05 - 139.37范围内交易，昨天的收盘价为137.65，交易量达到43。PDP的实时价格图表显示了这些更新。
景顺 DWA动量 ETF股票是否支付股息？
景顺 DWA动量 ETF目前的价值为138.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.33%和USD。实时查看图表以跟踪PDP走势。
如何购买PDP股票？
您可以以138.28的当前价格购买景顺 DWA动量 ETF股票。订单通常设置在138.28或138.58附近，而43和-0.04%显示市场活动。立即关注PDP的实时图表更新。
如何投资PDP股票？
投资景顺 DWA动量 ETF需要考虑年度范围106.53 - 153.23和当前价格138.28。许多人在以138.28或138.58下订单之前，会比较4.61%和。实时查看PDP价格图表，了解每日变化。
景顺 DWA动量 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，景顺 DWA动量 ETF的最高价格是153.23。在106.53 - 153.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪景顺 DWA动量 ETF的绩效。
景顺 DWA动量 ETF股票的最低价格是多少？
景顺 DWA动量 ETF（PDP）的最低价格为106.53。将其与当前的138.28和106.53 - 153.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PDP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PDP股票是什么时候拆分的？
景顺 DWA动量 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、137.65和25.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 137.65
- 开盘价
- 138.34
- 卖价
- 138.28
- 买价
- 138.58
- 最低价
- 138.05
- 最高价
- 139.37
- 交易量
- 43
- 日变化
- 0.46%
- 月变化
- 4.61%
- 6个月变化
- 8.47%
- 年变化
- 25.33%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%