КотировкиРазделы
Валюты / PDC
Назад в Рынок акций США

PDC: Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares

2.96 USD 0.04 (1.33%)
Сектор: Технологии Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PDC за сегодня изменился на -1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.80, а максимальная — 3.06.

Следите за динамикой Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PDC сегодня?

Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares (PDC) сегодня оценивается на уровне 2.96. Инструмент торгуется в пределах 2.80 - 3.06, вчерашнее закрытие составило 3.00, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PDC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares?

Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares в настоящее время оценивается в 2.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -62.81% и USD. Отслеживайте движения PDC на графике в реальном времени.

Как купить акции PDC?

Вы можете купить акции Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares (PDC) по текущей цене 2.96. Ордера обычно размещаются около 2.96 или 3.26, тогда как 50 и -3.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PDC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PDC?

Инвестирование в Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares предполагает учет годового диапазона 2.42 - 8.40 и текущей цены 2.96. Многие сравнивают -9.20% и -40.68% перед размещением ордеров на 2.96 или 3.26. Изучайте ежедневные изменения цены PDC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares?

Самая высокая цена Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares (PDC) за последний год составила 8.40. Акции заметно колебались в пределах 2.42 - 8.40, сравнение с 3.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares?

Самая низкая цена Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares (PDC) за год составила 2.42. Сравнение с текущими 2.96 и 2.42 - 8.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PDC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PDC?

В прошлом Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.00 и -62.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.80 3.06
Годовой диапазон
2.42 8.40
Предыдущее закрытие
3.00
Open
3.06
Bid
2.96
Ask
3.26
Low
2.80
High
3.06
Объем
50
Дневное изменение
-1.33%
Месячное изменение
-9.20%
6-месячное изменение
-40.68%
Годовое изменение
-62.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%