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PDC: Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares
Курс PDC за сегодня изменился на -1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.80, а максимальная — 3.06.
Следите за динамикой Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- D1
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PDC сегодня?
Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares (PDC) сегодня оценивается на уровне 2.96. Инструмент торгуется в пределах 2.80 - 3.06, вчерашнее закрытие составило 3.00, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PDC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares?
Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares в настоящее время оценивается в 2.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -62.81% и USD. Отслеживайте движения PDC на графике в реальном времени.
Как купить акции PDC?
Вы можете купить акции Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares (PDC) по текущей цене 2.96. Ордера обычно размещаются около 2.96 или 3.26, тогда как 50 и -3.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PDC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PDC?
Инвестирование в Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares предполагает учет годового диапазона 2.42 - 8.40 и текущей цены 2.96. Многие сравнивают -9.20% и -40.68% перед размещением ордеров на 2.96 или 3.26. Изучайте ежедневные изменения цены PDC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares?
Самая высокая цена Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares (PDC) за последний год составила 8.40. Акции заметно колебались в пределах 2.42 - 8.40, сравнение с 3.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares?
Самая низкая цена Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares (PDC) за год составила 2.42. Сравнение с текущими 2.96 и 2.42 - 8.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PDC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PDC?
В прошлом Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.00 и -62.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 3.00
- Open
- 3.06
- Bid
- 2.96
- Ask
- 3.26
- Low
- 2.80
- High
- 3.06
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- -1.33%
- Месячное изменение
- -9.20%
- 6-месячное изменение
- -40.68%
- Годовое изменение
- -62.81%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%