PDC: Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares
今日PDC汇率已更改4.05%。当日，交易品种以低点2.81和高点3.18进行交易。
关注Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
PDC股票今天的价格是多少？
Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares股票今天的定价为3.08。它在2.81 - 3.18范围内交易，昨天的收盘价为2.96，交易量达到80。PDC的实时价格图表显示了这些更新。
Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares股票是否支付股息？
Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares目前的价值为3.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-61.31%和USD。实时查看图表以跟踪PDC走势。
如何购买PDC股票？
您可以以3.08的当前价格购买Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares股票。订单通常设置在3.08或3.38附近，而80和3.01%显示市场活动。立即关注PDC的实时图表更新。
如何投资PDC股票？
投资Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares需要考虑年度范围2.42 - 8.40和当前价格3.08。许多人在以3.08或3.38下订单之前，会比较-5.52%和。实时查看PDC价格图表，了解每日变化。
Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares的最高价格是8.40。在2.42 - 8.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares的绩效。
Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares股票的最低价格是多少？
Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares（PDC）的最低价格为2.42。将其与当前的3.08和2.42 - 8.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PDC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PDC股票是什么时候拆分的？
Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.96和-61.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.96
- 开盘价
- 2.99
- 卖价
- 3.08
- 买价
- 3.38
- 最低价
- 2.81
- 最高价
- 3.18
- 交易量
- 80
- 日变化
- 4.05%
- 月变化
- -5.52%
- 6个月变化
- -38.28%
- 年变化
- -61.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%