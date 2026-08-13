报价部分
货币 / PDC
回到股票

PDC: Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares

3.08 USD 0.12 (4.05%)
版块: 技术 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PDC汇率已更改4.05%。当日，交易品种以低点2.81和高点3.18进行交易。

关注Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PDC股票今天的价格是多少？

Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares股票今天的定价为3.08。它在2.81 - 3.18范围内交易，昨天的收盘价为2.96，交易量达到80。PDC的实时价格图表显示了这些更新。

Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares股票是否支付股息？

Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares目前的价值为3.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-61.31%和USD。实时查看图表以跟踪PDC走势。

如何购买PDC股票？

您可以以3.08的当前价格购买Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares股票。订单通常设置在3.08或3.38附近，而80和3.01%显示市场活动。立即关注PDC的实时图表更新。

如何投资PDC股票？

投资Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares需要考虑年度范围2.42 - 8.40和当前价格3.08。许多人在以3.08或3.38下订单之前，会比较-5.52%和。实时查看PDC价格图表，了解每日变化。

Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares的最高价格是8.40。在2.42 - 8.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares的绩效。

Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares股票的最低价格是多少？

Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares（PDC）的最低价格为2.42。将其与当前的3.08和2.42 - 8.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PDC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PDC股票是什么时候拆分的？

Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.96和-61.31%中可见。

日范围
2.81 3.18
年范围
2.42 8.40
前一天收盘价
2.96
开盘价
2.99
卖价
3.08
买价
3.38
最低价
2.81
最高价
3.18
交易量
80
日变化
4.05%
月变化
-5.52%
6个月变化
-38.28%
年变化
-61.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%