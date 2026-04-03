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PDBC: Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
Курс PDBC за сегодня изменился на 3.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.57, а максимальная — 17.88.
Следите за динамикой Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PDBC сегодня?
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) сегодня оценивается на уровне 17.83. Инструмент торгуется в пределах 17.57 - 17.88, вчерашнее закрытие составило 17.25, а торговый объем достиг 5142. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PDBC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF?
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF в настоящее время оценивается в 17.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.66% и USD. Отслеживайте движения PDBC на графике в реальном времени.
Как купить акции PDBC?
Вы можете купить акции Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) по текущей цене 17.83. Ордера обычно размещаются около 17.83 или 18.13, тогда как 5142 и 1.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PDBC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PDBC?
Инвестирование в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF предполагает учет годового диапазона 13.10 - 18.95 и текущей цены 17.83. Многие сравнивают 4.15% и 15.85% перед размещением ордеров на 17.83 или 18.13. Изучайте ежедневные изменения цены PDBC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF?
Самая высокая цена Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) за последний год составила 18.95. Акции заметно колебались в пределах 13.10 - 18.95, сравнение с 17.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF?
Самая низкая цена Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) за год составила 13.10. Сравнение с текущими 17.83 и 13.10 - 18.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PDBC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PDBC?
В прошлом Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.25 и 33.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.25
- Open
- 17.57
- Bid
- 17.83
- Ask
- 18.13
- Low
- 17.57
- High
- 17.88
- Объем
- 5.142 K
- Дневное изменение
- 3.36%
- Месячное изменение
- 4.15%
- 6-месячное изменение
- 15.85%
- Годовое изменение
- 33.66%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%