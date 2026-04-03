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PDBC: Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

17.83 USD 0.58 (3.36%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PDBC за сегодня изменился на 3.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.57, а максимальная — 17.88.

Следите за динамикой Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PDBC сегодня?

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) сегодня оценивается на уровне 17.83. Инструмент торгуется в пределах 17.57 - 17.88, вчерашнее закрытие составило 17.25, а торговый объем достиг 5142. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PDBC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF?

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF в настоящее время оценивается в 17.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.66% и USD. Отслеживайте движения PDBC на графике в реальном времени.

Как купить акции PDBC?

Вы можете купить акции Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) по текущей цене 17.83. Ордера обычно размещаются около 17.83 или 18.13, тогда как 5142 и 1.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PDBC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PDBC?

Инвестирование в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF предполагает учет годового диапазона 13.10 - 18.95 и текущей цены 17.83. Многие сравнивают 4.15% и 15.85% перед размещением ордеров на 17.83 или 18.13. Изучайте ежедневные изменения цены PDBC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF?

Самая высокая цена Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) за последний год составила 18.95. Акции заметно колебались в пределах 13.10 - 18.95, сравнение с 17.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF?

Самая низкая цена Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) за год составила 13.10. Сравнение с текущими 17.83 и 13.10 - 18.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PDBC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PDBC?

В прошлом Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.25 и 33.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.57 17.88
Годовой диапазон
13.10 18.95
Предыдущее закрытие
17.25
Open
17.57
Bid
17.83
Ask
18.13
Low
17.57
High
17.88
Объем
5.142 K
Дневное изменение
3.36%
Месячное изменение
4.15%
6-месячное изменение
15.85%
Годовое изменение
33.66%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%