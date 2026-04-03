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PDBC: Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

17.91 USD 0.08 (0.45%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PDBC汇率已更改0.45%。当日，交易品种以低点17.73和高点17.91进行交易。

关注Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PDBC新闻

常见问题解答

PDBC股票今天的价格是多少？

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF股票今天的定价为17.91。它在17.73 - 17.91范围内交易，昨天的收盘价为17.83，交易量达到2673。PDBC的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF股票是否支付股息？

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF目前的价值为17.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注34.26%和USD。实时查看图表以跟踪PDBC走势。

如何购买PDBC股票？

您可以以17.91的当前价格购买Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF股票。订单通常设置在17.91或18.21附近，而2673和0.84%显示市场活动。立即关注PDBC的实时图表更新。

如何投资PDBC股票？

投资Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF需要考虑年度范围13.10 - 18.95和当前价格17.91。许多人在以17.91或18.21下订单之前，会比较4.61%和。实时查看PDBC价格图表，了解每日变化。

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF的最高价格是18.95。在13.10 - 18.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF的绩效。

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF（PDBC）的最低价格为13.10。将其与当前的17.91和13.10 - 18.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PDBC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PDBC股票是什么时候拆分的？

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.83和34.26%中可见。

日范围
17.73 17.91
年范围
13.10 18.95
前一天收盘价
17.83
开盘价
17.76
卖价
17.91
买价
18.21
最低价
17.73
最高价
17.91
交易量
2.673 K
日变化
0.45%
月变化
4.61%
6个月变化
16.37%
年变化
34.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%