PDBC: Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
今日PDBC汇率已更改0.45%。当日，交易品种以低点17.73和高点17.91进行交易。
关注Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PDBC股票今天的价格是多少？
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF股票今天的定价为17.91。它在17.73 - 17.91范围内交易，昨天的收盘价为17.83，交易量达到2673。PDBC的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF股票是否支付股息？
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF目前的价值为17.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注34.26%和USD。实时查看图表以跟踪PDBC走势。
如何购买PDBC股票？
您可以以17.91的当前价格购买Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF股票。订单通常设置在17.91或18.21附近，而2673和0.84%显示市场活动。立即关注PDBC的实时图表更新。
如何投资PDBC股票？
投资Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF需要考虑年度范围13.10 - 18.95和当前价格17.91。许多人在以17.91或18.21下订单之前，会比较4.61%和。实时查看PDBC价格图表，了解每日变化。
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF的最高价格是18.95。在13.10 - 18.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF的绩效。
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF（PDBC）的最低价格为13.10。将其与当前的17.91和13.10 - 18.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PDBC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PDBC股票是什么时候拆分的？
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.83和34.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.83
- 开盘价
- 17.76
- 卖价
- 17.91
- 买价
- 18.21
- 最低价
- 17.73
- 最高价
- 17.91
- 交易量
- 2.673 K
- 日变化
- 0.45%
- 月变化
- 4.61%
- 6个月变化
- 16.37%
- 年变化
- 34.26%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%