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PDBA: Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF

37.14 USD 0.29 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PDBA за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.97, а максимальная — 37.18.

Следите за динамикой Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PDBA сегодня?

Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) сегодня оценивается на уровне 37.14. Инструмент торгуется в пределах 36.97 - 37.18, вчерашнее закрытие составило 36.85, а торговый объем достиг 100. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PDBA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF?

Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF в настоящее время оценивается в 37.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.64% и USD. Отслеживайте движения PDBA на графике в реальном времени.

Как купить акции PDBA?

Вы можете купить акции Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) по текущей цене 37.14. Ордера обычно размещаются около 37.14 или 37.44, тогда как 100 и 0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PDBA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PDBA?

Инвестирование в Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF предполагает учет годового диапазона 33.69 - 38.43 и текущей цены 37.14. Многие сравнивают 1.20% и 7.09% перед размещением ордеров на 37.14 или 37.44. Изучайте ежедневные изменения цены PDBA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF?

Самая высокая цена Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) за последний год составила 38.43. Акции заметно колебались в пределах 33.69 - 38.43, сравнение с 36.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF?

Самая низкая цена Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) за год составила 33.69. Сравнение с текущими 37.14 и 33.69 - 38.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PDBA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PDBA?

В прошлом Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.85 и 1.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.97 37.18
Годовой диапазон
33.69 38.43
Предыдущее закрытие
36.85
Open
37.01
Bid
37.14
Ask
37.44
Low
36.97
High
37.18
Объем
100
Дневное изменение
0.79%
Месячное изменение
1.20%
6-месячное изменение
7.09%
Годовое изменение
1.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%