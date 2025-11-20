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PDBA: Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
Курс PDBA за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.97, а максимальная — 37.18.
Следите за динамикой Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PDBA сегодня?
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) сегодня оценивается на уровне 37.14. Инструмент торгуется в пределах 36.97 - 37.18, вчерашнее закрытие составило 36.85, а торговый объем достиг 100. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PDBA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF?
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF в настоящее время оценивается в 37.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.64% и USD. Отслеживайте движения PDBA на графике в реальном времени.
Как купить акции PDBA?
Вы можете купить акции Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) по текущей цене 37.14. Ордера обычно размещаются около 37.14 или 37.44, тогда как 100 и 0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PDBA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PDBA?
Инвестирование в Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF предполагает учет годового диапазона 33.69 - 38.43 и текущей цены 37.14. Многие сравнивают 1.20% и 7.09% перед размещением ордеров на 37.14 или 37.44. Изучайте ежедневные изменения цены PDBA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF?
Самая высокая цена Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) за последний год составила 38.43. Акции заметно колебались в пределах 33.69 - 38.43, сравнение с 36.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF?
Самая низкая цена Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) за год составила 33.69. Сравнение с текущими 37.14 и 33.69 - 38.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PDBA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PDBA?
В прошлом Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.85 и 1.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.85
- Open
- 37.01
- Bid
- 37.14
- Ask
- 37.44
- Low
- 36.97
- High
- 37.18
- Объем
- 100
- Дневное изменение
- 0.79%
- Месячное изменение
- 1.20%
- 6-месячное изменение
- 7.09%
- Годовое изменение
- 1.64%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%