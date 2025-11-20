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PDBA: Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF

36.85 USD 0.29 (0.78%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PDBA汇率已更改-0.78%。当日，交易品种以低点36.81和高点37.12进行交易。

关注Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PDBA新闻

常见问题解答

PDBA股票今天的价格是多少？

Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF股票今天的定价为36.85。它在36.81 - 37.12范围内交易，昨天的收盘价为37.14，交易量达到103。PDBA的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF股票是否支付股息？

Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF目前的价值为36.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.85%和USD。实时查看图表以跟踪PDBA走势。

如何购买PDBA股票？

您可以以36.85的当前价格购买Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF股票。订单通常设置在36.85或37.15附近，而103和-0.57%显示市场活动。立即关注PDBA的实时图表更新。

如何投资PDBA股票？

投资Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF需要考虑年度范围33.69 - 38.43和当前价格36.85。许多人在以36.85或37.15下订单之前，会比较0.41%和。实时查看PDBA价格图表，了解每日变化。

Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF的最高价格是38.43。在33.69 - 38.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF的绩效。

Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF（PDBA）的最低价格为33.69。将其与当前的36.85和33.69 - 38.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PDBA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PDBA股票是什么时候拆分的？

Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.14和0.85%中可见。

日范围
36.81 37.12
年范围
33.69 38.43
前一天收盘价
37.14
开盘价
37.06
卖价
36.85
买价
37.15
最低价
36.81
最高价
37.12
交易量
103
日变化
-0.78%
月变化
0.41%
6个月变化
6.26%
年变化
0.85%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%