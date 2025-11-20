PDBA: Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
今日PDBA汇率已更改-0.78%。当日，交易品种以低点36.81和高点37.12进行交易。
关注Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PDBA股票今天的价格是多少？
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF股票今天的定价为36.85。它在36.81 - 37.12范围内交易，昨天的收盘价为37.14，交易量达到103。PDBA的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF股票是否支付股息？
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF目前的价值为36.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.85%和USD。实时查看图表以跟踪PDBA走势。
如何购买PDBA股票？
您可以以36.85的当前价格购买Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF股票。订单通常设置在36.85或37.15附近，而103和-0.57%显示市场活动。立即关注PDBA的实时图表更新。
如何投资PDBA股票？
投资Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF需要考虑年度范围33.69 - 38.43和当前价格36.85。许多人在以36.85或37.15下订单之前，会比较0.41%和。实时查看PDBA价格图表，了解每日变化。
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF的最高价格是38.43。在33.69 - 38.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF的绩效。
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF（PDBA）的最低价格为33.69。将其与当前的36.85和33.69 - 38.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PDBA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PDBA股票是什么时候拆分的？
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.14和0.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.14
- 开盘价
- 37.06
- 卖价
- 36.85
- 买价
- 37.15
- 最低价
- 36.81
- 最高价
- 37.12
- 交易量
- 103
- 日变化
- -0.78%
- 月变化
- 0.41%
- 6个月变化
- 6.26%
- 年变化
- 0.85%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%