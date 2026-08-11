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PCR: Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF
Курс PCR за сегодня изменился на 2.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.52, а максимальная — 19.61.
Следите за динамикой Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PCR сегодня?
Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF (PCR) сегодня оценивается на уровне 19.52. Инструмент торгуется в пределах 19.52 - 19.61, вчерашнее закрытие составило 19.09, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF?
Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF в настоящее время оценивается в 19.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -21.54% и USD. Отслеживайте движения PCR на графике в реальном времени.
Как купить акции PCR?
Вы можете купить акции Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF (PCR) по текущей цене 19.52. Ордера обычно размещаются около 19.52 или 19.82, тогда как 9 и -0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PCR?
Инвестирование в Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 18.60 - 25.05 и текущей цены 19.52. Многие сравнивают 2.52% и -2.69% перед размещением ордеров на 19.52 или 19.82. Изучайте ежедневные изменения цены PCR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF?
Самая высокая цена Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF (PCR) за последний год составила 25.05. Акции заметно колебались в пределах 18.60 - 25.05, сравнение с 19.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF?
Самая низкая цена Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF (PCR) за год составила 18.60. Сравнение с текущими 19.52 и 18.60 - 25.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PCR?
В прошлом Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.09 и -21.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.09
- Open
- 19.61
- Bid
- 19.52
- Ask
- 19.82
- Low
- 19.52
- High
- 19.61
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 2.25%
- Месячное изменение
- 2.52%
- 6-месячное изменение
- -2.69%
- Годовое изменение
- -21.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%