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PCR: Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF

19.94 USD 0.42 (2.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PCR汇率已更改2.15%。当日，交易品种以低点19.94和高点19.94进行交易。

关注Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PCR股票今天的价格是多少？

Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF股票今天的定价为19.94。它在19.94 - 19.94范围内交易，昨天的收盘价为19.52，交易量达到1。PCR的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF股票是否支付股息？

Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF目前的价值为19.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.86%和USD。实时查看图表以跟踪PCR走势。

如何购买PCR股票？

您可以以19.94的当前价格购买Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF股票。订单通常设置在19.94或20.24附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注PCR的实时图表更新。

如何投资PCR股票？

投资Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF需要考虑年度范围18.60 - 25.05和当前价格19.94。许多人在以19.94或20.24下订单之前，会比较4.73%和。实时查看PCR价格图表，了解每日变化。

Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF的最高价格是25.05。在18.60 - 25.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF的绩效。

Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF（PCR）的最低价格为18.60。将其与当前的19.94和18.60 - 25.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PCR股票是什么时候拆分的？

Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.52和-19.86%中可见。

日范围
19.94 19.94
年范围
18.60 25.05
前一天收盘价
19.52
开盘价
19.94
卖价
19.94
买价
20.24
最低价
19.94
最高价
19.94
交易量
1
日变化
2.15%
月变化
4.73%
6个月变化
-0.60%
年变化
-19.86%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%