КотировкиРазделы
Валюты / PCN
Назад в Рынок акций США

PCN: Pimco Corporate & Income Strategy Fund

11.89 USD 0.06 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PCN за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.85, а максимальная — 11.90.

Следите за динамикой Pimco Corporate & Income Strategy Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PCN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PCN сегодня?

Pimco Corporate & Income Strategy Fund (PCN) сегодня оценивается на уровне 11.89. Инструмент торгуется в пределах 11.85 - 11.90, вчерашнее закрытие составило 11.83, а торговый объем достиг 517. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pimco Corporate & Income Strategy Fund?

Pimco Corporate & Income Strategy Fund в настоящее время оценивается в 11.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.03% и USD. Отслеживайте движения PCN на графике в реальном времени.

Как купить акции PCN?

Вы можете купить акции Pimco Corporate & Income Strategy Fund (PCN) по текущей цене 11.89. Ордера обычно размещаются около 11.89 или 12.19, тогда как 517 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PCN?

Инвестирование в Pimco Corporate & Income Strategy Fund предполагает учет годового диапазона 11.40 - 13.48 и текущей цены 11.89. Многие сравнивают 1.71% и -5.48% перед размещением ордеров на 11.89 или 12.19. Изучайте ежедневные изменения цены PCN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pimco Corporate & Income Strategy Fund?

Самая высокая цена Pimco Corporate & Income Strategy Fund (PCN) за последний год составила 13.48. Акции заметно колебались в пределах 11.40 - 13.48, сравнение с 11.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pimco Corporate & Income Strategy Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pimco Corporate & Income Strategy Fund?

Самая низкая цена Pimco Corporate & Income Strategy Fund (PCN) за год составила 11.40. Сравнение с текущими 11.89 и 11.40 - 13.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PCN?

В прошлом Pimco Corporate & Income Strategy Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.83 и -9.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.85 11.90
Годовой диапазон
11.40 13.48
Предыдущее закрытие
11.83
Open
11.89
Bid
11.89
Ask
12.19
Low
11.85
High
11.90
Объем
517
Дневное изменение
0.51%
Месячное изменение
1.71%
6-месячное изменение
-5.48%
Годовое изменение
-9.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%