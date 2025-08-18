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PCN: Pimco Corporate & Income Strategy Fund
Курс PCN за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.85, а максимальная — 11.90.
Следите за динамикой Pimco Corporate & Income Strategy Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PCN сегодня?
Pimco Corporate & Income Strategy Fund (PCN) сегодня оценивается на уровне 11.89. Инструмент торгуется в пределах 11.85 - 11.90, вчерашнее закрытие составило 11.83, а торговый объем достиг 517. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pimco Corporate & Income Strategy Fund?
Pimco Corporate & Income Strategy Fund в настоящее время оценивается в 11.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.03% и USD. Отслеживайте движения PCN на графике в реальном времени.
Как купить акции PCN?
Вы можете купить акции Pimco Corporate & Income Strategy Fund (PCN) по текущей цене 11.89. Ордера обычно размещаются около 11.89 или 12.19, тогда как 517 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PCN?
Инвестирование в Pimco Corporate & Income Strategy Fund предполагает учет годового диапазона 11.40 - 13.48 и текущей цены 11.89. Многие сравнивают 1.71% и -5.48% перед размещением ордеров на 11.89 или 12.19. Изучайте ежедневные изменения цены PCN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pimco Corporate & Income Strategy Fund?
Самая высокая цена Pimco Corporate & Income Strategy Fund (PCN) за последний год составила 13.48. Акции заметно колебались в пределах 11.40 - 13.48, сравнение с 11.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pimco Corporate & Income Strategy Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pimco Corporate & Income Strategy Fund?
Самая низкая цена Pimco Corporate & Income Strategy Fund (PCN) за год составила 11.40. Сравнение с текущими 11.89 и 11.40 - 13.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PCN?
В прошлом Pimco Corporate & Income Strategy Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.83 и -9.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.83
- Open
- 11.89
- Bid
- 11.89
- Ask
- 12.19
- Low
- 11.85
- High
- 11.90
- Объем
- 517
- Дневное изменение
- 0.51%
- Месячное изменение
- 1.71%
- 6-месячное изменение
- -5.48%
- Годовое изменение
- -9.03%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%