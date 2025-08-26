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PCM: PCM Fund Inc

5.68 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PCM за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.65, а максимальная — 5.72.

Следите за динамикой PCM Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PCM сегодня?

PCM Fund Inc (PCM) сегодня оценивается на уровне 5.68. Инструмент торгуется в пределах 5.65 - 5.72, вчерашнее закрытие составило 5.68, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PCM Fund Inc?

PCM Fund Inc в настоящее время оценивается в 5.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.83% и USD. Отслеживайте движения PCM на графике в реальном времени.

Как купить акции PCM?

Вы можете купить акции PCM Fund Inc (PCM) по текущей цене 5.68. Ордера обычно размещаются около 5.68 или 5.98, тогда как 46 и -0.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PCM?

Инвестирование в PCM Fund Inc предполагает учет годового диапазона 5.49 - 6.75 и текущей цены 5.68. Многие сравнивают 0.18% и -6.12% перед размещением ордеров на 5.68 или 5.98. Изучайте ежедневные изменения цены PCM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PCM Fund Inc?

Самая высокая цена PCM Fund Inc (PCM) за последний год составила 6.75. Акции заметно колебались в пределах 5.49 - 6.75, сравнение с 5.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PCM Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PCM Fund Inc?

Самая низкая цена PCM Fund Inc (PCM) за год составила 5.49. Сравнение с текущими 5.68 и 5.49 - 6.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PCM?

В прошлом PCM Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.68 и -10.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.65 5.72
Годовой диапазон
5.49 6.75
Предыдущее закрытие
5.68
Open
5.72
Bid
5.68
Ask
5.98
Low
5.65
High
5.72
Объем
46
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.18%
6-месячное изменение
-6.12%
Годовое изменение
-10.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%