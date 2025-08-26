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PCM: PCM Fund Inc

5.69 USD 0.01 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PCM汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点5.66和高点5.72进行交易。

关注PCM Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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PCM新闻

常见问题解答

PCM股票今天的价格是多少？

PCM Fund Inc股票今天的定价为5.69。它在5.66 - 5.72范围内交易，昨天的收盘价为5.68，交易量达到17。PCM的实时价格图表显示了这些更新。

PCM Fund Inc股票是否支付股息？

PCM Fund Inc目前的价值为5.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.68%和USD。实时查看图表以跟踪PCM走势。

如何购买PCM股票？

您可以以5.69的当前价格购买PCM Fund Inc股票。订单通常设置在5.69或5.99附近，而17和-0.18%显示市场活动。立即关注PCM的实时图表更新。

如何投资PCM股票？

投资PCM Fund Inc需要考虑年度范围5.49 - 6.75和当前价格5.69。许多人在以5.69或5.99下订单之前，会比较0.35%和。实时查看PCM价格图表，了解每日变化。

PCM Fund Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PCM Fund Inc的最高价格是6.75。在5.49 - 6.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PCM Fund Inc的绩效。

PCM Fund Inc股票的最低价格是多少？

PCM Fund Inc（PCM）的最低价格为5.49。将其与当前的5.69和5.49 - 6.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PCM股票是什么时候拆分的？

PCM Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.68和-10.68%中可见。

日范围
5.66 5.72
年范围
5.49 6.75
前一天收盘价
5.68
开盘价
5.70
卖价
5.69
买价
5.99
最低价
5.66
最高价
5.72
交易量
17
日变化
0.18%
月变化
0.35%
6个月变化
-5.95%
年变化
-10.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%