Курс PCLG за сегодня изменился на 1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.62, а максимальная — 23.64.

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