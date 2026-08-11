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PCLG: Polen Focus Growth ETF

23.62 USD 0.41 (1.77%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PCLG за сегодня изменился на 1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.62, а максимальная — 23.64.

Следите за динамикой Polen Focus Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PCLG сегодня?

Polen Focus Growth ETF (PCLG) сегодня оценивается на уровне 23.62. Инструмент торгуется в пределах 23.62 - 23.64, вчерашнее закрытие составило 23.21, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCLG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Polen Focus Growth ETF?

Polen Focus Growth ETF в настоящее время оценивается в 23.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.18% и USD. Отслеживайте движения PCLG на графике в реальном времени.

Как купить акции PCLG?

Вы можете купить акции Polen Focus Growth ETF (PCLG) по текущей цене 23.62. Ордера обычно размещаются около 23.62 или 23.92, тогда как 2 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCLG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PCLG?

Инвестирование в Polen Focus Growth ETF предполагает учет годового диапазона 19.75 - 25.83 и текущей цены 23.62. Многие сравнивают 4.79% и 9.55% перед размещением ордеров на 23.62 или 23.92. Изучайте ежедневные изменения цены PCLG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Polen Focus Growth ETF?

Самая высокая цена Polen Focus Growth ETF (PCLG) за последний год составила 25.83. Акции заметно колебались в пределах 19.75 - 25.83, сравнение с 23.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Polen Focus Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Polen Focus Growth ETF?

Самая низкая цена Polen Focus Growth ETF (PCLG) за год составила 19.75. Сравнение с текущими 23.62 и 19.75 - 25.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCLG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PCLG?

В прошлом Polen Focus Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.21 и -5.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.62 23.64
Годовой диапазон
19.75 25.83
Предыдущее закрытие
23.21
Open
23.64
Bid
23.62
Ask
23.92
Low
23.62
High
23.64
Объем
2
Дневное изменение
1.77%
Месячное изменение
4.79%
6-месячное изменение
9.55%
Годовое изменение
-5.18%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%