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PCLG: Polen Focus Growth ETF
Курс PCLG за сегодня изменился на 1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.62, а максимальная — 23.64.
Следите за динамикой Polen Focus Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PCLG сегодня?
Polen Focus Growth ETF (PCLG) сегодня оценивается на уровне 23.62. Инструмент торгуется в пределах 23.62 - 23.64, вчерашнее закрытие составило 23.21, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCLG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Polen Focus Growth ETF?
Polen Focus Growth ETF в настоящее время оценивается в 23.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.18% и USD. Отслеживайте движения PCLG на графике в реальном времени.
Как купить акции PCLG?
Вы можете купить акции Polen Focus Growth ETF (PCLG) по текущей цене 23.62. Ордера обычно размещаются около 23.62 или 23.92, тогда как 2 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCLG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PCLG?
Инвестирование в Polen Focus Growth ETF предполагает учет годового диапазона 19.75 - 25.83 и текущей цены 23.62. Многие сравнивают 4.79% и 9.55% перед размещением ордеров на 23.62 или 23.92. Изучайте ежедневные изменения цены PCLG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Polen Focus Growth ETF?
Самая высокая цена Polen Focus Growth ETF (PCLG) за последний год составила 25.83. Акции заметно колебались в пределах 19.75 - 25.83, сравнение с 23.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Polen Focus Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Polen Focus Growth ETF?
Самая низкая цена Polen Focus Growth ETF (PCLG) за год составила 19.75. Сравнение с текущими 23.62 и 19.75 - 25.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCLG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PCLG?
В прошлом Polen Focus Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.21 и -5.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.21
- Open
- 23.64
- Bid
- 23.62
- Ask
- 23.92
- Low
- 23.62
- High
- 23.64
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 1.77%
- Месячное изменение
- 4.79%
- 6-месячное изменение
- 9.55%
- Годовое изменение
- -5.18%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%