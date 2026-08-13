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PCLG: Polen Focus Growth ETF

23.55 USD 0.07 (0.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PCLG汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点23.54和高点23.56进行交易。

关注Polen Focus Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PCLG股票今天的价格是多少？

Polen Focus Growth ETF股票今天的定价为23.55。它在23.54 - 23.56范围内交易，昨天的收盘价为23.62，交易量达到14。PCLG的实时价格图表显示了这些更新。

Polen Focus Growth ETF股票是否支付股息？

Polen Focus Growth ETF目前的价值为23.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.46%和USD。实时查看图表以跟踪PCLG走势。

如何购买PCLG股票？

您可以以23.55的当前价格购买Polen Focus Growth ETF股票。订单通常设置在23.55或23.85附近，而14和0.04%显示市场活动。立即关注PCLG的实时图表更新。

如何投资PCLG股票？

投资Polen Focus Growth ETF需要考虑年度范围19.75 - 25.83和当前价格23.55。许多人在以23.55或23.85下订单之前，会比较4.48%和。实时查看PCLG价格图表，了解每日变化。

Polen Focus Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Polen Focus Growth ETF的最高价格是25.83。在19.75 - 25.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Polen Focus Growth ETF的绩效。

Polen Focus Growth ETF股票的最低价格是多少？

Polen Focus Growth ETF（PCLG）的最低价格为19.75。将其与当前的23.55和19.75 - 25.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCLG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PCLG股票是什么时候拆分的？

Polen Focus Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.62和-5.46%中可见。

日范围
23.54 23.56
年范围
19.75 25.83
前一天收盘价
23.62
开盘价
23.54
卖价
23.55
买价
23.85
最低价
23.54
最高价
23.56
交易量
14
日变化
-0.30%
月变化
4.48%
6个月变化
9.23%
年变化
-5.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%