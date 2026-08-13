PCLG: Polen Focus Growth ETF
今日PCLG汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点23.54和高点23.56进行交易。
关注Polen Focus Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PCLG股票今天的价格是多少？
Polen Focus Growth ETF股票今天的定价为23.55。它在23.54 - 23.56范围内交易，昨天的收盘价为23.62，交易量达到14。PCLG的实时价格图表显示了这些更新。
Polen Focus Growth ETF股票是否支付股息？
Polen Focus Growth ETF目前的价值为23.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.46%和USD。实时查看图表以跟踪PCLG走势。
如何购买PCLG股票？
您可以以23.55的当前价格购买Polen Focus Growth ETF股票。订单通常设置在23.55或23.85附近，而14和0.04%显示市场活动。立即关注PCLG的实时图表更新。
如何投资PCLG股票？
投资Polen Focus Growth ETF需要考虑年度范围19.75 - 25.83和当前价格23.55。许多人在以23.55或23.85下订单之前，会比较4.48%和。实时查看PCLG价格图表，了解每日变化。
Polen Focus Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Polen Focus Growth ETF的最高价格是25.83。在19.75 - 25.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Polen Focus Growth ETF的绩效。
Polen Focus Growth ETF股票的最低价格是多少？
Polen Focus Growth ETF（PCLG）的最低价格为19.75。将其与当前的23.55和19.75 - 25.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCLG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PCLG股票是什么时候拆分的？
Polen Focus Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.62和-5.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.62
- 开盘价
- 23.54
- 卖价
- 23.55
- 买价
- 23.85
- 最低价
- 23.54
- 最高价
- 23.56
- 交易量
- 14
- 日变化
- -0.30%
- 月变化
- 4.48%
- 6个月变化
- 9.23%
- 年变化
- -5.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%