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PBT: Permian Basin Royalty Trust
Курс PBT за сегодня изменился на 1.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.89, а максимальная — 33.22.
Следите за динамикой Permian Basin Royalty Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PBT сегодня?
Permian Basin Royalty Trust (PBT) сегодня оценивается на уровне 32.39. Инструмент торгуется в пределах 31.89 - 33.22, вчерашнее закрытие составило 31.93, а торговый объем достиг 231. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Permian Basin Royalty Trust?
Permian Basin Royalty Trust в настоящее время оценивается в 32.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 93.95% и USD. Отслеживайте движения PBT на графике в реальном времени.
Как купить акции PBT?
Вы можете купить акции Permian Basin Royalty Trust (PBT) по текущей цене 32.39. Ордера обычно размещаются около 32.39 или 32.69, тогда как 231 и 1.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PBT?
Инвестирование в Permian Basin Royalty Trust предполагает учет годового диапазона 16.25 - 35.42 и текущей цены 32.39. Многие сравнивают 11.11% и 59.71% перед размещением ордеров на 32.39 или 32.69. Изучайте ежедневные изменения цены PBT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Permian Basin Royalty Trust?
Самая высокая цена Permian Basin Royalty Trust (PBT) за последний год составила 35.42. Акции заметно колебались в пределах 16.25 - 35.42, сравнение с 31.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Permian Basin Royalty Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Permian Basin Royalty Trust?
Самая низкая цена Permian Basin Royalty Trust (PBT) за год составила 16.25. Сравнение с текущими 32.39 и 16.25 - 35.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PBT?
В прошлом Permian Basin Royalty Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.93 и 93.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.93
- Open
- 31.90
- Bid
- 32.39
- Ask
- 32.69
- Low
- 31.89
- High
- 33.22
- Объем
- 231
- Дневное изменение
- 1.44%
- Месячное изменение
- 11.11%
- 6-месячное изменение
- 59.71%
- Годовое изменение
- 93.95%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%