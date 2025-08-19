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PBT: Permian Basin Royalty Trust

32.39 USD 0.46 (1.44%)
Сектор: Энергетика Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PBT за сегодня изменился на 1.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.89, а максимальная — 33.22.

Следите за динамикой Permian Basin Royalty Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PBT сегодня?

Permian Basin Royalty Trust (PBT) сегодня оценивается на уровне 32.39. Инструмент торгуется в пределах 31.89 - 33.22, вчерашнее закрытие составило 31.93, а торговый объем достиг 231. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Permian Basin Royalty Trust?

Permian Basin Royalty Trust в настоящее время оценивается в 32.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 93.95% и USD. Отслеживайте движения PBT на графике в реальном времени.

Как купить акции PBT?

Вы можете купить акции Permian Basin Royalty Trust (PBT) по текущей цене 32.39. Ордера обычно размещаются около 32.39 или 32.69, тогда как 231 и 1.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PBT?

Инвестирование в Permian Basin Royalty Trust предполагает учет годового диапазона 16.25 - 35.42 и текущей цены 32.39. Многие сравнивают 11.11% и 59.71% перед размещением ордеров на 32.39 или 32.69. Изучайте ежедневные изменения цены PBT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Permian Basin Royalty Trust?

Самая высокая цена Permian Basin Royalty Trust (PBT) за последний год составила 35.42. Акции заметно колебались в пределах 16.25 - 35.42, сравнение с 31.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Permian Basin Royalty Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Permian Basin Royalty Trust?

Самая низкая цена Permian Basin Royalty Trust (PBT) за год составила 16.25. Сравнение с текущими 32.39 и 16.25 - 35.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PBT?

В прошлом Permian Basin Royalty Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.93 и 93.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.89 33.22
Годовой диапазон
16.25 35.42
Предыдущее закрытие
31.93
Open
31.90
Bid
32.39
Ask
32.69
Low
31.89
High
33.22
Объем
231
Дневное изменение
1.44%
Месячное изменение
11.11%
6-месячное изменение
59.71%
Годовое изменение
93.95%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%