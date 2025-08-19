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PBT: 帕米亚盆地皇室信托

32.76 USD 0.37 (1.14%)
版块: 能源 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PBT汇率已更改1.14%。当日，交易品种以低点31.99和高点33.60进行交易。

关注帕米亚盆地皇室信托动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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PBT新闻

常见问题解答

PBT股票今天的价格是多少？

帕米亚盆地皇室信托股票今天的定价为32.76。它在31.99 - 33.60范围内交易，昨天的收盘价为32.39，交易量达到155。PBT的实时价格图表显示了这些更新。

帕米亚盆地皇室信托股票是否支付股息？

帕米亚盆地皇室信托目前的价值为32.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注96.17%和USD。实时查看图表以跟踪PBT走势。

如何购买PBT股票？

您可以以32.76的当前价格购买帕米亚盆地皇室信托股票。订单通常设置在32.76或33.06附近，而155和2.41%显示市场活动。立即关注PBT的实时图表更新。

如何投资PBT股票？

投资帕米亚盆地皇室信托需要考虑年度范围16.25 - 35.42和当前价格32.76。许多人在以32.76或33.06下订单之前，会比较12.38%和。实时查看PBT价格图表，了解每日变化。

帕米亚盆地皇室信托股票的最高价格是多少？

在过去一年中，帕米亚盆地皇室信托的最高价格是35.42。在16.25 - 35.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪帕米亚盆地皇室信托的绩效。

帕米亚盆地皇室信托股票的最低价格是多少？

帕米亚盆地皇室信托（PBT）的最低价格为16.25。将其与当前的32.76和16.25 - 35.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PBT股票是什么时候拆分的？

帕米亚盆地皇室信托历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.39和96.17%中可见。

日范围
31.99 33.60
年范围
16.25 35.42
前一天收盘价
32.39
开盘价
31.99
卖价
32.76
买价
33.06
最低价
31.99
最高价
33.60
交易量
155
日变化
1.14%
月变化
12.38%
6个月变化
61.54%
年变化
96.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%