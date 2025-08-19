PBT股票今天的价格是多少？ 帕米亚盆地皇室信托股票今天的定价为32.76。它在31.99 - 33.60范围内交易，昨天的收盘价为32.39，交易量达到155。PBT的实时价格图表显示了这些更新。

帕米亚盆地皇室信托股票是否支付股息？ 帕米亚盆地皇室信托目前的价值为32.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注96.17%和USD。实时查看图表以跟踪PBT走势。

如何购买PBT股票？ 您可以以32.76的当前价格购买帕米亚盆地皇室信托股票。订单通常设置在32.76或33.06附近，而155和2.41%显示市场活动。立即关注PBT的实时图表更新。

如何投资PBT股票？ 投资帕米亚盆地皇室信托需要考虑年度范围16.25 - 35.42和当前价格32.76。许多人在以32.76或33.06下订单之前，会比较12.38%和。实时查看PBT价格图表，了解每日变化。

帕米亚盆地皇室信托股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，帕米亚盆地皇室信托的最高价格是35.42。在16.25 - 35.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪帕米亚盆地皇室信托的绩效。

帕米亚盆地皇室信托股票的最低价格是多少？ 帕米亚盆地皇室信托（PBT）的最低价格为16.25。将其与当前的32.76和16.25 - 35.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。