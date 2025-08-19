PBT: 帕米亚盆地皇室信托
今日PBT汇率已更改1.14%。当日，交易品种以低点31.99和高点33.60进行交易。
关注帕米亚盆地皇室信托动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
PBT股票今天的价格是多少？
帕米亚盆地皇室信托股票今天的定价为32.76。它在31.99 - 33.60范围内交易，昨天的收盘价为32.39，交易量达到155。PBT的实时价格图表显示了这些更新。
帕米亚盆地皇室信托股票是否支付股息？
帕米亚盆地皇室信托目前的价值为32.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注96.17%和USD。实时查看图表以跟踪PBT走势。
如何购买PBT股票？
您可以以32.76的当前价格购买帕米亚盆地皇室信托股票。订单通常设置在32.76或33.06附近，而155和2.41%显示市场活动。立即关注PBT的实时图表更新。
如何投资PBT股票？
投资帕米亚盆地皇室信托需要考虑年度范围16.25 - 35.42和当前价格32.76。许多人在以32.76或33.06下订单之前，会比较12.38%和。实时查看PBT价格图表，了解每日变化。
帕米亚盆地皇室信托股票的最高价格是多少？
在过去一年中，帕米亚盆地皇室信托的最高价格是35.42。在16.25 - 35.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪帕米亚盆地皇室信托的绩效。
帕米亚盆地皇室信托股票的最低价格是多少？
帕米亚盆地皇室信托（PBT）的最低价格为16.25。将其与当前的32.76和16.25 - 35.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PBT股票是什么时候拆分的？
帕米亚盆地皇室信托历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.39和96.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.39
- 开盘价
- 31.99
- 卖价
- 32.76
- 买价
- 33.06
- 最低价
- 31.99
- 最高价
- 33.60
- 交易量
- 155
- 日变化
- 1.14%
- 月变化
- 12.38%
- 6个月变化
- 61.54%
- 年变化
- 96.17%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%