Курс PBQQ за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.65, а максимальная — 31.77.

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