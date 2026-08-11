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PBQQ: PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF

31.71 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PBQQ за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.65, а максимальная — 31.77.

Следите за динамикой PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PBQQ сегодня?

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) сегодня оценивается на уровне 31.71. Инструмент торгуется в пределах 31.65 - 31.77, вчерашнее закрытие составило 31.69, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBQQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF?

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF в настоящее время оценивается в 31.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.76% и USD. Отслеживайте движения PBQQ на графике в реальном времени.

Как купить акции PBQQ?

Вы можете купить акции PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) по текущей цене 31.71. Ордера обычно размещаются около 31.71 или 32.01, тогда как 15 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBQQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PBQQ?

Инвестирование в PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF предполагает учет годового диапазона 27.81 - 31.77 и текущей цены 31.71. Многие сравнивают 1.47% и 10.03% перед размещением ордеров на 31.71 или 32.01. Изучайте ежедневные изменения цены PBQQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF?

Самая высокая цена PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) за последний год составила 31.77. Акции заметно колебались в пределах 27.81 - 31.77, сравнение с 31.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF?

Самая низкая цена PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) за год составила 27.81. Сравнение с текущими 31.71 и 27.81 - 31.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBQQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PBQQ?

В прошлом PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.69 и 9.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.65 31.77
Годовой диапазон
27.81 31.77
Предыдущее закрытие
31.69
Open
31.68
Bid
31.71
Ask
32.01
Low
31.65
High
31.77
Объем
15
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
1.47%
6-месячное изменение
10.03%
Годовое изменение
9.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%