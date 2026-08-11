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PBQQ: PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF
Курс PBQQ за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.65, а максимальная — 31.77.
Следите за динамикой PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PBQQ сегодня?
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) сегодня оценивается на уровне 31.71. Инструмент торгуется в пределах 31.65 - 31.77, вчерашнее закрытие составило 31.69, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBQQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF?
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF в настоящее время оценивается в 31.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.76% и USD. Отслеживайте движения PBQQ на графике в реальном времени.
Как купить акции PBQQ?
Вы можете купить акции PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) по текущей цене 31.71. Ордера обычно размещаются около 31.71 или 32.01, тогда как 15 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBQQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PBQQ?
Инвестирование в PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF предполагает учет годового диапазона 27.81 - 31.77 и текущей цены 31.71. Многие сравнивают 1.47% и 10.03% перед размещением ордеров на 31.71 или 32.01. Изучайте ежедневные изменения цены PBQQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF?
Самая высокая цена PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) за последний год составила 31.77. Акции заметно колебались в пределах 27.81 - 31.77, сравнение с 31.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF?
Самая низкая цена PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) за год составила 27.81. Сравнение с текущими 31.71 и 27.81 - 31.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBQQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PBQQ?
В прошлом PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.69 и 9.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.69
- Open
- 31.68
- Bid
- 31.71
- Ask
- 32.01
- Low
- 31.65
- High
- 31.77
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 1.47%
- 6-месячное изменение
- 10.03%
- Годовое изменение
- 9.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%