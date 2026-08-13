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PBQQ: PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF

31.69 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PBQQ汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点31.62和高点31.74进行交易。

关注PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PBQQ股票今天的价格是多少？

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF股票今天的定价为31.69。它在31.62 - 31.74范围内交易，昨天的收盘价为31.71，交易量达到19。PBQQ的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF股票是否支付股息？

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF目前的价值为31.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.69%和USD。实时查看图表以跟踪PBQQ走势。

如何购买PBQQ股票？

您可以以31.69的当前价格购买PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF股票。订单通常设置在31.69或31.99附近，而19和0.00%显示市场活动。立即关注PBQQ的实时图表更新。

如何投资PBQQ股票？

投资PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF需要考虑年度范围27.81 - 31.77和当前价格31.69。许多人在以31.69或31.99下订单之前，会比较1.41%和。实时查看PBQQ价格图表，了解每日变化。

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF的最高价格是31.77。在27.81 - 31.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF的绩效。

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF股票的最低价格是多少？

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF（PBQQ）的最低价格为27.81。将其与当前的31.69和27.81 - 31.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PBQQ股票是什么时候拆分的？

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.71和9.69%中可见。

日范围
31.62 31.74
年范围
27.81 31.77
前一天收盘价
31.71
开盘价
31.69
卖价
31.69
买价
31.99
最低价
31.62
最高价
31.74
交易量
19
日变化
-0.06%
月变化
1.41%
6个月变化
9.96%
年变化
9.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%