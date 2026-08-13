PBQQ: PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF
今日PBQQ汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点31.62和高点31.74进行交易。
关注PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- MN
常见问题解答
PBQQ股票今天的价格是多少？
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF股票今天的定价为31.69。它在31.62 - 31.74范围内交易，昨天的收盘价为31.71，交易量达到19。PBQQ的实时价格图表显示了这些更新。
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF股票是否支付股息？
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF目前的价值为31.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.69%和USD。实时查看图表以跟踪PBQQ走势。
如何购买PBQQ股票？
您可以以31.69的当前价格购买PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF股票。订单通常设置在31.69或31.99附近，而19和0.00%显示市场活动。立即关注PBQQ的实时图表更新。
如何投资PBQQ股票？
投资PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF需要考虑年度范围27.81 - 31.77和当前价格31.69。许多人在以31.69或31.99下订单之前，会比较1.41%和。实时查看PBQQ价格图表，了解每日变化。
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF的最高价格是31.77。在27.81 - 31.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF的绩效。
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF股票的最低价格是多少？
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF（PBQQ）的最低价格为27.81。将其与当前的31.69和27.81 - 31.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PBQQ股票是什么时候拆分的？
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.71和9.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.71
- 开盘价
- 31.69
- 卖价
- 31.69
- 买价
- 31.99
- 最低价
- 31.62
- 最高价
- 31.74
- 交易量
- 19
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 1.41%
- 6个月变化
- 9.96%
- 年变化
- 9.69%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%