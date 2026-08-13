PBQQ股票今天的价格是多少？ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF股票今天的定价为31.69。它在31.62 - 31.74范围内交易，昨天的收盘价为31.71，交易量达到19。PBQQ的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF股票是否支付股息？ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF目前的价值为31.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.69%和USD。实时查看图表以跟踪PBQQ走势。

如何购买PBQQ股票？ 您可以以31.69的当前价格购买PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF股票。订单通常设置在31.69或31.99附近，而19和0.00%显示市场活动。立即关注PBQQ的实时图表更新。

如何投资PBQQ股票？ 投资PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF需要考虑年度范围27.81 - 31.77和当前价格31.69。许多人在以31.69或31.99下订单之前，会比较1.41%和。实时查看PBQQ价格图表，了解每日变化。

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF的最高价格是31.77。在27.81 - 31.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF的绩效。

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF股票的最低价格是多少？ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF（PBQQ）的最低价格为27.81。将其与当前的31.69和27.81 - 31.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。