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PBP: Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
Курс PBP за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.36, а максимальная — 23.39.
Следите за динамикой Invesco S&P 500 BuyWrite ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PBP сегодня?
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) сегодня оценивается на уровне 23.38. Инструмент торгуется в пределах 23.36 - 23.39, вчерашнее закрытие составило 23.37, а торговый объем достиг 80. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P 500 BuyWrite ETF?
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF в настоящее время оценивается в 23.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.20% и USD. Отслеживайте движения PBP на графике в реальном времени.
Как купить акции PBP?
Вы можете купить акции Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) по текущей цене 23.38. Ордера обычно размещаются около 23.38 или 23.68, тогда как 80 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PBP?
Инвестирование в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF предполагает учет годового диапазона 21.46 - 23.39 и текущей цены 23.38. Многие сравнивают 1.17% и 2.63% перед размещением ордеров на 23.38 или 23.68. Изучайте ежедневные изменения цены PBP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P 500 BuyWrite ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) за последний год составила 23.39. Акции заметно колебались в пределах 21.46 - 23.39, сравнение с 23.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P 500 BuyWrite ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P 500 BuyWrite ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) за год составила 21.46. Сравнение с текущими 23.38 и 21.46 - 23.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PBP?
В прошлом Invesco S&P 500 BuyWrite ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.37 и 7.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.37
- Open
- 23.39
- Bid
- 23.38
- Ask
- 23.68
- Low
- 23.36
- High
- 23.39
- Объем
- 80
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 1.17%
- 6-месячное изменение
- 2.63%
- Годовое изменение
- 7.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%