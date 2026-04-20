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PBP: Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

23.38 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PBP за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.36, а максимальная — 23.39.

Следите за динамикой Invesco S&P 500 BuyWrite ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PBP сегодня?

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) сегодня оценивается на уровне 23.38. Инструмент торгуется в пределах 23.36 - 23.39, вчерашнее закрытие составило 23.37, а торговый объем достиг 80. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P 500 BuyWrite ETF?

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF в настоящее время оценивается в 23.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.20% и USD. Отслеживайте движения PBP на графике в реальном времени.

Как купить акции PBP?

Вы можете купить акции Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) по текущей цене 23.38. Ордера обычно размещаются около 23.38 или 23.68, тогда как 80 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PBP?

Инвестирование в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF предполагает учет годового диапазона 21.46 - 23.39 и текущей цены 23.38. Многие сравнивают 1.17% и 2.63% перед размещением ордеров на 23.38 или 23.68. Изучайте ежедневные изменения цены PBP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P 500 BuyWrite ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) за последний год составила 23.39. Акции заметно колебались в пределах 21.46 - 23.39, сравнение с 23.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P 500 BuyWrite ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P 500 BuyWrite ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) за год составила 21.46. Сравнение с текущими 23.38 и 21.46 - 23.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PBP?

В прошлом Invesco S&P 500 BuyWrite ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.37 и 7.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.36 23.39
Годовой диапазон
21.46 23.39
Предыдущее закрытие
23.37
Open
23.39
Bid
23.38
Ask
23.68
Low
23.36
High
23.39
Объем
80
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
1.17%
6-месячное изменение
2.63%
Годовое изменение
7.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%