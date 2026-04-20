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PBP: 景顺 标普500 BuyWrite ETF

23.38 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PBP汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点23.36和高点23.38进行交易。

关注景顺 标普500 BuyWrite ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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PBP新闻

常见问题解答

PBP股票今天的价格是多少？

景顺 标普500 BuyWrite ETF股票今天的定价为23.38。它在23.36 - 23.38范围内交易，昨天的收盘价为23.38，交易量达到203。PBP的实时价格图表显示了这些更新。

景顺 标普500 BuyWrite ETF股票是否支付股息？

景顺 标普500 BuyWrite ETF目前的价值为23.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.20%和USD。实时查看图表以跟踪PBP走势。

如何购买PBP股票？

您可以以23.38的当前价格购买景顺 标普500 BuyWrite ETF股票。订单通常设置在23.38或23.68附近，而203和0.04%显示市场活动。立即关注PBP的实时图表更新。

如何投资PBP股票？

投资景顺 标普500 BuyWrite ETF需要考虑年度范围21.46 - 23.39和当前价格23.38。许多人在以23.38或23.68下订单之前，会比较1.17%和。实时查看PBP价格图表，了解每日变化。

景顺 标普500 BuyWrite ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，景顺 标普500 BuyWrite ETF的最高价格是23.39。在21.46 - 23.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪景顺 标普500 BuyWrite ETF的绩效。

景顺 标普500 BuyWrite ETF股票的最低价格是多少？

景顺 标普500 BuyWrite ETF（PBP）的最低价格为21.46。将其与当前的23.38和21.46 - 23.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PBP股票是什么时候拆分的？

景顺 标普500 BuyWrite ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.38和7.20%中可见。

日范围
23.36 23.38
年范围
21.46 23.39
前一天收盘价
23.38
开盘价
23.37
卖价
23.38
买价
23.68
最低价
23.36
最高价
23.38
交易量
203
日变化
0.00%
月变化
1.17%
6个月变化
2.63%
年变化
7.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%