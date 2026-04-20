PBP: 景顺 标普500 BuyWrite ETF
今日PBP汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点23.36和高点23.38进行交易。
关注景顺 标普500 BuyWrite ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
PBP股票今天的价格是多少？
景顺 标普500 BuyWrite ETF股票今天的定价为23.38。它在23.36 - 23.38范围内交易，昨天的收盘价为23.38，交易量达到203。PBP的实时价格图表显示了这些更新。
景顺 标普500 BuyWrite ETF股票是否支付股息？
景顺 标普500 BuyWrite ETF目前的价值为23.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.20%和USD。实时查看图表以跟踪PBP走势。
如何购买PBP股票？
您可以以23.38的当前价格购买景顺 标普500 BuyWrite ETF股票。订单通常设置在23.38或23.68附近，而203和0.04%显示市场活动。立即关注PBP的实时图表更新。
如何投资PBP股票？
投资景顺 标普500 BuyWrite ETF需要考虑年度范围21.46 - 23.39和当前价格23.38。许多人在以23.38或23.68下订单之前，会比较1.17%和。实时查看PBP价格图表，了解每日变化。
景顺 标普500 BuyWrite ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，景顺 标普500 BuyWrite ETF的最高价格是23.39。在21.46 - 23.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪景顺 标普500 BuyWrite ETF的绩效。
景顺 标普500 BuyWrite ETF股票的最低价格是多少？
景顺 标普500 BuyWrite ETF（PBP）的最低价格为21.46。将其与当前的23.38和21.46 - 23.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PBP股票是什么时候拆分的？
景顺 标普500 BuyWrite ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.38和7.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.38
- 开盘价
- 23.37
- 卖价
- 23.38
- 买价
- 23.68
- 最低价
- 23.36
- 最高价
- 23.38
- 交易量
- 203
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.17%
- 6个月变化
- 2.63%
- 年变化
- 7.20%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%