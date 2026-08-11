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PBOT: The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF

33.60 USD 1.79 (5.63%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PBOT за сегодня изменился на 5.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.47, а максимальная — 33.60.

Следите за динамикой The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PBOT сегодня?

The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF (PBOT) сегодня оценивается на уровне 33.60. Инструмент торгуется в пределах 33.47 - 33.60, вчерашнее закрытие составило 31.81, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBOT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF?

The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF в настоящее время оценивается в 33.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 34.29% и USD. Отслеживайте движения PBOT на графике в реальном времени.

Как купить акции PBOT?

Вы можете купить акции The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF (PBOT) по текущей цене 33.60. Ордера обычно размещаются около 33.60 или 33.90, тогда как 2 и 0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBOT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PBOT?

Инвестирование в The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF предполагает учет годового диапазона 23.64 - 33.60 и текущей цены 33.60. Многие сравнивают 6.84% и 37.42% перед размещением ордеров на 33.60 или 33.90. Изучайте ежедневные изменения цены PBOT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF?

Самая высокая цена The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF (PBOT) за последний год составила 33.60. Акции заметно колебались в пределах 23.64 - 33.60, сравнение с 31.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF?

Самая низкая цена The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF (PBOT) за год составила 23.64. Сравнение с текущими 33.60 и 23.64 - 33.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBOT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PBOT?

В прошлом The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.81 и 34.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.47 33.60
Годовой диапазон
23.64 33.60
Предыдущее закрытие
31.81
Open
33.47
Bid
33.60
Ask
33.90
Low
33.47
High
33.60
Объем
2
Дневное изменение
5.63%
Месячное изменение
6.84%
6-месячное изменение
37.42%
Годовое изменение
34.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%