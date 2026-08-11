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PBOT: The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF
Курс PBOT за сегодня изменился на 5.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.47, а максимальная — 33.60.
Следите за динамикой The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PBOT сегодня?
The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF (PBOT) сегодня оценивается на уровне 33.60. Инструмент торгуется в пределах 33.47 - 33.60, вчерашнее закрытие составило 31.81, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBOT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF?
The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF в настоящее время оценивается в 33.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 34.29% и USD. Отслеживайте движения PBOT на графике в реальном времени.
Как купить акции PBOT?
Вы можете купить акции The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF (PBOT) по текущей цене 33.60. Ордера обычно размещаются около 33.60 или 33.90, тогда как 2 и 0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBOT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PBOT?
Инвестирование в The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF предполагает учет годового диапазона 23.64 - 33.60 и текущей цены 33.60. Многие сравнивают 6.84% и 37.42% перед размещением ордеров на 33.60 или 33.90. Изучайте ежедневные изменения цены PBOT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF?
Самая высокая цена The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF (PBOT) за последний год составила 33.60. Акции заметно колебались в пределах 23.64 - 33.60, сравнение с 31.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF?
Самая низкая цена The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF (PBOT) за год составила 23.64. Сравнение с текущими 33.60 и 23.64 - 33.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBOT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PBOT?
В прошлом The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.81 и 34.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.81
- Open
- 33.47
- Bid
- 33.60
- Ask
- 33.90
- Low
- 33.47
- High
- 33.60
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 5.63%
- Месячное изменение
- 6.84%
- 6-месячное изменение
- 37.42%
- Годовое изменение
- 34.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%