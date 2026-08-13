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PBOT: The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF

33.60 USD 1.79 (5.63%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PBOT汇率已更改5.63%。当日，交易品种以低点33.47和高点33.60进行交易。

关注The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PBOT股票今天的价格是多少？

The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF股票今天的定价为33.60。它在33.47 - 33.60范围内交易，昨天的收盘价为31.81，交易量达到2。PBOT的实时价格图表显示了这些更新。

The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF股票是否支付股息？

The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF目前的价值为33.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注34.29%和USD。实时查看图表以跟踪PBOT走势。

如何购买PBOT股票？

您可以以33.60的当前价格购买The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF股票。订单通常设置在33.60或33.90附近，而2和0.39%显示市场活动。立即关注PBOT的实时图表更新。

如何投资PBOT股票？

投资The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF需要考虑年度范围23.64 - 33.60和当前价格33.60。许多人在以33.60或33.90下订单之前，会比较6.84%和。实时查看PBOT价格图表，了解每日变化。

The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF的最高价格是33.60。在23.64 - 33.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF的绩效。

The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF股票的最低价格是多少？

The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF（PBOT）的最低价格为23.64。将其与当前的33.60和23.64 - 33.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PBOT股票是什么时候拆分的？

The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.81和34.29%中可见。

日范围
33.47 33.60
年范围
23.64 33.60
前一天收盘价
31.81
开盘价
33.47
卖价
33.60
买价
33.90
最低价
33.47
最高价
33.60
交易量
2
日变化
5.63%
月变化
6.84%
6个月变化
37.42%
年变化
34.29%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%