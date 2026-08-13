PBOT: The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF
今日PBOT汇率已更改5.63%。当日，交易品种以低点33.47和高点33.60进行交易。
关注The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
PBOT股票今天的价格是多少？
The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF股票今天的定价为33.60。它在33.47 - 33.60范围内交易，昨天的收盘价为31.81，交易量达到2。PBOT的实时价格图表显示了这些更新。
The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF股票是否支付股息？
The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF目前的价值为33.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注34.29%和USD。实时查看图表以跟踪PBOT走势。
如何购买PBOT股票？
您可以以33.60的当前价格购买The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF股票。订单通常设置在33.60或33.90附近，而2和0.39%显示市场活动。立即关注PBOT的实时图表更新。
如何投资PBOT股票？
投资The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF需要考虑年度范围23.64 - 33.60和当前价格33.60。许多人在以33.60或33.90下订单之前，会比较6.84%和。实时查看PBOT价格图表，了解每日变化。
The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF的最高价格是33.60。在23.64 - 33.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF的绩效。
The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF股票的最低价格是多少？
The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF（PBOT）的最低价格为23.64。将其与当前的33.60和23.64 - 33.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PBOT股票是什么时候拆分的？
The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI & Automation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.81和34.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.81
- 开盘价
- 33.47
- 卖价
- 33.60
- 买价
- 33.90
- 最低价
- 33.47
- 最高价
- 33.60
- 交易量
- 2
- 日变化
- 5.63%
- 月变化
- 6.84%
- 6个月变化
- 37.42%
- 年变化
- 34.29%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%