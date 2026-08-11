- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PBOG: Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration
Курс PBOG за сегодня изменился на 4.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.03, а максимальная — 33.93.
Следите за динамикой Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PBOG сегодня?
Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration (PBOG) сегодня оценивается на уровне 33.91. Инструмент торгуется в пределах 33.03 - 33.93, вчерашнее закрытие составило 32.58, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBOG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration?
Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration в настоящее время оценивается в 33.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 35.91% и USD. Отслеживайте движения PBOG на графике в реальном времени.
Как купить акции PBOG?
Вы можете купить акции Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration (PBOG) по текущей цене 33.91. Ордера обычно размещаются около 33.91 или 34.21, тогда как 50 и 2.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBOG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PBOG?
Инвестирование в Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration предполагает учет годового диапазона 24.75 - 36.36 и текущей цены 33.91. Многие сравнивают 1.34% и 5.85% перед размещением ордеров на 33.91 или 34.21. Изучайте ежедневные изменения цены PBOG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration?
Самая высокая цена Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration (PBOG) за последний год составила 36.36. Акции заметно колебались в пределах 24.75 - 36.36, сравнение с 32.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration?
Самая низкая цена Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration (PBOG) за год составила 24.75. Сравнение с текущими 33.91 и 24.75 - 36.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBOG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PBOG?
В прошлом Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.58 и 35.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.58
- Open
- 33.03
- Bid
- 33.91
- Ask
- 34.21
- Low
- 33.03
- High
- 33.93
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- 4.08%
- Месячное изменение
- 1.34%
- 6-месячное изменение
- 5.85%
- Годовое изменение
- 35.91%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%