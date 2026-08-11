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PBEU: Portfolio Building Block European Banks Index ETF
Курс PBEU за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.68, а максимальная — 35.85.
Следите за динамикой Portfolio Building Block European Banks Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PBEU сегодня?
Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) сегодня оценивается на уровне 35.77. Инструмент торгуется в пределах 35.68 - 35.85, вчерашнее закрытие составило 35.90, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBEU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Portfolio Building Block European Banks Index ETF?
Portfolio Building Block European Banks Index ETF в настоящее время оценивается в 35.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 38.38% и USD. Отслеживайте движения PBEU на графике в реальном времени.
Как купить акции PBEU?
Вы можете купить акции Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) по текущей цене 35.77. Ордера обычно размещаются около 35.77 или 36.07, тогда как 38 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBEU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PBEU?
Инвестирование в Portfolio Building Block European Banks Index ETF предполагает учет годового диапазона 25.81 - 36.05 и текущей цены 35.77. Многие сравнивают 0.93% и 23.43% перед размещением ордеров на 35.77 или 36.07. Изучайте ежедневные изменения цены PBEU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Portfolio Building Block European Banks Index ETF?
Самая высокая цена Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) за последний год составила 36.05. Акции заметно колебались в пределах 25.81 - 36.05, сравнение с 35.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Portfolio Building Block European Banks Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Portfolio Building Block European Banks Index ETF?
Самая низкая цена Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) за год составила 25.81. Сравнение с текущими 35.77 и 25.81 - 36.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBEU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PBEU?
В прошлом Portfolio Building Block European Banks Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.90 и 38.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.90
- Open
- 35.83
- Bid
- 35.77
- Ask
- 36.07
- Low
- 35.68
- High
- 35.85
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 0.93%
- 6-месячное изменение
- 23.43%
- Годовое изменение
- 38.38%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%