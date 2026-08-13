PBEU: Portfolio Building Block European Banks Index ETF
今日PBEU汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点35.63和高点35.78进行交易。
关注Portfolio Building Block European Banks Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
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常见问题解答
PBEU股票今天的价格是多少？
Portfolio Building Block European Banks Index ETF股票今天的定价为35.71。它在35.63 - 35.78范围内交易，昨天的收盘价为35.77，交易量达到41。PBEU的实时价格图表显示了这些更新。
Portfolio Building Block European Banks Index ETF股票是否支付股息？
Portfolio Building Block European Banks Index ETF目前的价值为35.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注38.14%和USD。实时查看图表以跟踪PBEU走势。
如何购买PBEU股票？
您可以以35.71的当前价格购买Portfolio Building Block European Banks Index ETF股票。订单通常设置在35.71或36.01附近，而41和-0.06%显示市场活动。立即关注PBEU的实时图表更新。
如何投资PBEU股票？
投资Portfolio Building Block European Banks Index ETF需要考虑年度范围25.81 - 36.05和当前价格35.71。许多人在以35.71或36.01下订单之前，会比较0.76%和。实时查看PBEU价格图表，了解每日变化。
Portfolio Building Block European Banks Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Portfolio Building Block European Banks Index ETF的最高价格是36.05。在25.81 - 36.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Portfolio Building Block European Banks Index ETF的绩效。
Portfolio Building Block European Banks Index ETF股票的最低价格是多少？
Portfolio Building Block European Banks Index ETF（PBEU）的最低价格为25.81。将其与当前的35.71和25.81 - 36.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBEU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PBEU股票是什么时候拆分的？
Portfolio Building Block European Banks Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.77和38.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.77
- 开盘价
- 35.73
- 卖价
- 35.71
- 买价
- 36.01
- 最低价
- 35.63
- 最高价
- 35.78
- 交易量
- 41
- 日变化
- -0.17%
- 月变化
- 0.76%
- 6个月变化
- 23.22%
- 年变化
- 38.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%