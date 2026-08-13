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PBEU: Portfolio Building Block European Banks Index ETF

35.71 USD 0.06 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PBEU汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点35.63和高点35.78进行交易。

关注Portfolio Building Block European Banks Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PBEU股票今天的价格是多少？

Portfolio Building Block European Banks Index ETF股票今天的定价为35.71。它在35.63 - 35.78范围内交易，昨天的收盘价为35.77，交易量达到41。PBEU的实时价格图表显示了这些更新。

Portfolio Building Block European Banks Index ETF股票是否支付股息？

Portfolio Building Block European Banks Index ETF目前的价值为35.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注38.14%和USD。实时查看图表以跟踪PBEU走势。

如何购买PBEU股票？

您可以以35.71的当前价格购买Portfolio Building Block European Banks Index ETF股票。订单通常设置在35.71或36.01附近，而41和-0.06%显示市场活动。立即关注PBEU的实时图表更新。

如何投资PBEU股票？

投资Portfolio Building Block European Banks Index ETF需要考虑年度范围25.81 - 36.05和当前价格35.71。许多人在以35.71或36.01下订单之前，会比较0.76%和。实时查看PBEU价格图表，了解每日变化。

Portfolio Building Block European Banks Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Portfolio Building Block European Banks Index ETF的最高价格是36.05。在25.81 - 36.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Portfolio Building Block European Banks Index ETF的绩效。

Portfolio Building Block European Banks Index ETF股票的最低价格是多少？

Portfolio Building Block European Banks Index ETF（PBEU）的最低价格为25.81。将其与当前的35.71和25.81 - 36.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBEU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PBEU股票是什么时候拆分的？

Portfolio Building Block European Banks Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.77和38.14%中可见。

日范围
35.63 35.78
年范围
25.81 36.05
前一天收盘价
35.77
开盘价
35.73
卖价
35.71
买价
36.01
最低价
35.63
最高价
35.78
交易量
41
日变化
-0.17%
月变化
0.76%
6个月变化
23.22%
年变化
38.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%