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PBDC: Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF

28.22 USD 0.26 (0.91%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PBDC за сегодня изменился на -0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.01, а максимальная — 28.27.

Следите за динамикой Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PBDC сегодня?

Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF (PBDC) сегодня оценивается на уровне 28.22. Инструмент торгуется в пределах 28.01 - 28.27, вчерашнее закрытие составило 28.48, а торговый объем достиг 118. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBDC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF?

Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF в настоящее время оценивается в 28.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.98% и USD. Отслеживайте движения PBDC на графике в реальном времени.

Как купить акции PBDC?

Вы можете купить акции Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF (PBDC) по текущей цене 28.22. Ордера обычно размещаются около 28.22 или 28.52, тогда как 118 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBDC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PBDC?

Инвестирование в Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.94 - 28.95 и текущей цены 28.22. Многие сравнивают 6.33% и 6.49% перед размещением ордеров на 28.22 или 28.52. Изучайте ежедневные изменения цены PBDC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF?

Самая высокая цена Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF (PBDC) за последний год составила 28.95. Акции заметно колебались в пределах 25.94 - 28.95, сравнение с 28.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF?

Самая низкая цена Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF (PBDC) за год составила 25.94. Сравнение с текущими 28.22 и 25.94 - 28.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBDC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PBDC?

В прошлом Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.48 и -0.98% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.01 28.27
Годовой диапазон
25.94 28.95
Предыдущее закрытие
28.48
Open
28.26
Bid
28.22
Ask
28.52
Low
28.01
High
28.27
Объем
118
Дневное изменение
-0.91%
Месячное изменение
6.33%
6-месячное изменение
6.49%
Годовое изменение
-0.98%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%