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PBDC: Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF

28.40 USD 0.18 (0.64%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PBDC汇率已更改0.64%。当日，交易品种以低点28.07和高点28.53进行交易。

关注Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • D1
  • W1
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PBDC新闻

常见问题解答

PBDC股票今天的价格是多少？

Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF股票今天的定价为28.40。它在28.07 - 28.53范围内交易，昨天的收盘价为28.22，交易量达到90。PBDC的实时价格图表显示了这些更新。

Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF股票是否支付股息？

Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF目前的价值为28.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.35%和USD。实时查看图表以跟踪PBDC走势。

如何购买PBDC股票？

您可以以28.40的当前价格购买Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF股票。订单通常设置在28.40或28.70附近，而90和1.18%显示市场活动。立即关注PBDC的实时图表更新。

如何投资PBDC股票？

投资Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF需要考虑年度范围25.94 - 28.95和当前价格28.40。许多人在以28.40或28.70下订单之前，会比较7.01%和。实时查看PBDC价格图表，了解每日变化。

Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF的最高价格是28.95。在25.94 - 28.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF的绩效。

Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF股票的最低价格是多少？

Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF（PBDC）的最低价格为25.94。将其与当前的28.40和25.94 - 28.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBDC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PBDC股票是什么时候拆分的？

Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.22和-0.35%中可见。

日范围
28.07 28.53
年范围
25.94 28.95
前一天收盘价
28.22
开盘价
28.07
卖价
28.40
买价
28.70
最低价
28.07
最高价
28.53
交易量
90
日变化
0.64%
月变化
7.01%
6个月变化
7.17%
年变化
-0.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%