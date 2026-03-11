PBDC: Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF
今日PBDC汇率已更改0.64%。当日，交易品种以低点28.07和高点28.53进行交易。
关注Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
PBDC股票今天的价格是多少？
Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF股票今天的定价为28.40。它在28.07 - 28.53范围内交易，昨天的收盘价为28.22，交易量达到90。PBDC的实时价格图表显示了这些更新。
Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF股票是否支付股息？
Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF目前的价值为28.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.35%和USD。实时查看图表以跟踪PBDC走势。
如何购买PBDC股票？
您可以以28.40的当前价格购买Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF股票。订单通常设置在28.40或28.70附近，而90和1.18%显示市场活动。立即关注PBDC的实时图表更新。
如何投资PBDC股票？
投资Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF需要考虑年度范围25.94 - 28.95和当前价格28.40。许多人在以28.40或28.70下订单之前，会比较7.01%和。实时查看PBDC价格图表，了解每日变化。
Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF的最高价格是28.95。在25.94 - 28.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF的绩效。
Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF股票的最低价格是多少？
Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF（PBDC）的最低价格为25.94。将其与当前的28.40和25.94 - 28.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBDC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PBDC股票是什么时候拆分的？
Putnam ETF Trust Putnam BDC Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.22和-0.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.22
- 开盘价
- 28.07
- 卖价
- 28.40
- 买价
- 28.70
- 最低价
- 28.07
- 最高价
- 28.53
- 交易量
- 90
- 日变化
- 0.64%
- 月变化
- 7.01%
- 6个月变化
- 7.17%
- 年变化
- -0.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%