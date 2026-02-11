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PBD: Invesco Global Clean Energy ETF

18.18 USD 0.05 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PBD за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.13, а максимальная — 18.21.

Следите за динамикой Invesco Global Clean Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PBD сегодня?

Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) сегодня оценивается на уровне 18.18. Инструмент торгуется в пределах 18.13 - 18.21, вчерашнее закрытие составило 18.23, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Global Clean Energy ETF?

Invesco Global Clean Energy ETF в настоящее время оценивается в 18.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.31% и USD. Отслеживайте движения PBD на графике в реальном времени.

Как купить акции PBD?

Вы можете купить акции Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) по текущей цене 18.18. Ордера обычно размещаются около 18.18 или 18.48, тогда как 38 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PBD?

Инвестирование в Invesco Global Clean Energy ETF предполагает учет годового диапазона 13.73 - 22.58 и текущей цены 18.18. Многие сравнивают 3.89% и -0.93% перед размещением ордеров на 18.18 или 18.48. Изучайте ежедневные изменения цены PBD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Global Clean Energy ETF?

Самая высокая цена Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) за последний год составила 22.58. Акции заметно колебались в пределах 13.73 - 22.58, сравнение с 18.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Global Clean Energy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Global Clean Energy ETF?

Самая низкая цена Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) за год составила 13.73. Сравнение с текущими 18.18 и 13.73 - 22.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PBD?

В прошлом Invesco Global Clean Energy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.23 и 32.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.13 18.21
Годовой диапазон
13.73 22.58
Предыдущее закрытие
18.23
Open
18.21
Bid
18.18
Ask
18.48
Low
18.13
High
18.21
Объем
38
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
3.89%
6-месячное изменение
-0.93%
Годовое изменение
32.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%