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PBD: Invesco Global Clean Energy ETF
Курс PBD за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.13, а максимальная — 18.21.
Следите за динамикой Invesco Global Clean Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PBD сегодня?
Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) сегодня оценивается на уровне 18.18. Инструмент торгуется в пределах 18.13 - 18.21, вчерашнее закрытие составило 18.23, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Global Clean Energy ETF?
Invesco Global Clean Energy ETF в настоящее время оценивается в 18.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.31% и USD. Отслеживайте движения PBD на графике в реальном времени.
Как купить акции PBD?
Вы можете купить акции Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) по текущей цене 18.18. Ордера обычно размещаются около 18.18 или 18.48, тогда как 38 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PBD?
Инвестирование в Invesco Global Clean Energy ETF предполагает учет годового диапазона 13.73 - 22.58 и текущей цены 18.18. Многие сравнивают 3.89% и -0.93% перед размещением ордеров на 18.18 или 18.48. Изучайте ежедневные изменения цены PBD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Global Clean Energy ETF?
Самая высокая цена Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) за последний год составила 22.58. Акции заметно колебались в пределах 13.73 - 22.58, сравнение с 18.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Global Clean Energy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Global Clean Energy ETF?
Самая низкая цена Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) за год составила 13.73. Сравнение с текущими 18.18 и 13.73 - 22.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PBD?
В прошлом Invesco Global Clean Energy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.23 и 32.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.23
- Open
- 18.21
- Bid
- 18.18
- Ask
- 18.48
- Low
- 18.13
- High
- 18.21
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 3.89%
- 6-месячное изменение
- -0.93%
- Годовое изменение
- 32.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%