PBD: Invesco Global Clean Energy ETF
今日PBD汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点18.19和高点18.38进行交易。
关注Invesco Global Clean Energy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PBD股票今天的价格是多少？
Invesco Global Clean Energy ETF股票今天的定价为18.27。它在18.19 - 18.38范围内交易，昨天的收盘价为18.18，交易量达到42。PBD的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Global Clean Energy ETF股票是否支付股息？
Invesco Global Clean Energy ETF目前的价值为18.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.97%和USD。实时查看图表以跟踪PBD走势。
如何购买PBD股票？
您可以以18.27的当前价格购买Invesco Global Clean Energy ETF股票。订单通常设置在18.27或18.57附近，而42和-0.16%显示市场活动。立即关注PBD的实时图表更新。
如何投资PBD股票？
投资Invesco Global Clean Energy ETF需要考虑年度范围13.73 - 22.58和当前价格18.27。许多人在以18.27或18.57下订单之前，会比较4.40%和。实时查看PBD价格图表，了解每日变化。
Invesco Global Clean Energy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Global Clean Energy ETF的最高价格是22.58。在13.73 - 22.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Global Clean Energy ETF的绩效。
Invesco Global Clean Energy ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Global Clean Energy ETF（PBD）的最低价格为13.73。将其与当前的18.27和13.73 - 22.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PBD股票是什么时候拆分的？
Invesco Global Clean Energy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.18和32.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.18
- 开盘价
- 18.30
- 卖价
- 18.27
- 买价
- 18.57
- 最低价
- 18.19
- 最高价
- 18.38
- 交易量
- 42
- 日变化
- 0.50%
- 月变化
- 4.40%
- 6个月变化
- -0.44%
- 年变化
- 32.97%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%