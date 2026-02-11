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PBD: Invesco Global Clean Energy ETF

18.27 USD 0.09 (0.50%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PBD汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点18.19和高点18.38进行交易。

关注Invesco Global Clean Energy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PBD新闻

常见问题解答

PBD股票今天的价格是多少？

Invesco Global Clean Energy ETF股票今天的定价为18.27。它在18.19 - 18.38范围内交易，昨天的收盘价为18.18，交易量达到42。PBD的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Global Clean Energy ETF股票是否支付股息？

Invesco Global Clean Energy ETF目前的价值为18.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.97%和USD。实时查看图表以跟踪PBD走势。

如何购买PBD股票？

您可以以18.27的当前价格购买Invesco Global Clean Energy ETF股票。订单通常设置在18.27或18.57附近，而42和-0.16%显示市场活动。立即关注PBD的实时图表更新。

如何投资PBD股票？

投资Invesco Global Clean Energy ETF需要考虑年度范围13.73 - 22.58和当前价格18.27。许多人在以18.27或18.57下订单之前，会比较4.40%和。实时查看PBD价格图表，了解每日变化。

Invesco Global Clean Energy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Global Clean Energy ETF的最高价格是22.58。在13.73 - 22.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Global Clean Energy ETF的绩效。

Invesco Global Clean Energy ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Global Clean Energy ETF（PBD）的最低价格为13.73。将其与当前的18.27和13.73 - 22.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PBD股票是什么时候拆分的？

Invesco Global Clean Energy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.18和32.97%中可见。

日范围
18.19 18.38
年范围
13.73 22.58
前一天收盘价
18.18
开盘价
18.30
卖价
18.27
买价
18.57
最低价
18.19
最高价
18.38
交易量
42
日变化
0.50%
月变化
4.40%
6个月变化
-0.44%
年变化
32.97%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%