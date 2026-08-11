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PAYM: TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
Курс PAYM за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.47, а максимальная — 25.70.
Следите за динамикой TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PAYM сегодня?
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) сегодня оценивается на уровне 25.70. Инструмент торгуется в пределах 25.47 - 25.70, вчерашнее закрытие составило 25.76, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PAYM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF?
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF в настоящее время оценивается в 25.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.64% и USD. Отслеживайте движения PAYM на графике в реальном времени.
Как купить акции PAYM?
Вы можете купить акции TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) по текущей цене 25.70. Ордера обычно размещаются около 25.70 или 26.00, тогда как 18 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PAYM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PAYM?
Инвестирование в TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF предполагает учет годового диапазона 21.80 - 26.06 и текущей цены 25.70. Многие сравнивают 1.94% и 4.81% перед размещением ордеров на 25.70 или 26.00. Изучайте ежедневные изменения цены PAYM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF?
Самая высокая цена TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) за последний год составила 26.06. Акции заметно колебались в пределах 21.80 - 26.06, сравнение с 25.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF?
Самая низкая цена TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) за год составила 21.80. Сравнение с текущими 25.70 и 21.80 - 26.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PAYM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PAYM?
В прошлом TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.76 и 2.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.76
- Open
- 25.68
- Bid
- 25.70
- Ask
- 26.00
- Low
- 25.47
- High
- 25.70
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 1.94%
- 6-месячное изменение
- 4.81%
- Годовое изменение
- 2.64%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%