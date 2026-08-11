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PAYM: TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF

25.70 USD 0.06 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PAYM за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.47, а максимальная — 25.70.

Следите за динамикой TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PAYM сегодня?

TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) сегодня оценивается на уровне 25.70. Инструмент торгуется в пределах 25.47 - 25.70, вчерашнее закрытие составило 25.76, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PAYM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF?

TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF в настоящее время оценивается в 25.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.64% и USD. Отслеживайте движения PAYM на графике в реальном времени.

Как купить акции PAYM?

Вы можете купить акции TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) по текущей цене 25.70. Ордера обычно размещаются около 25.70 или 26.00, тогда как 18 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PAYM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PAYM?

Инвестирование в TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF предполагает учет годового диапазона 21.80 - 26.06 и текущей цены 25.70. Многие сравнивают 1.94% и 4.81% перед размещением ордеров на 25.70 или 26.00. Изучайте ежедневные изменения цены PAYM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF?

Самая высокая цена TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) за последний год составила 26.06. Акции заметно колебались в пределах 21.80 - 26.06, сравнение с 25.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF?

Самая низкая цена TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) за год составила 21.80. Сравнение с текущими 25.70 и 21.80 - 26.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PAYM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PAYM?

В прошлом TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.76 и 2.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.47 25.70
Годовой диапазон
21.80 26.06
Предыдущее закрытие
25.76
Open
25.68
Bid
25.70
Ask
26.00
Low
25.47
High
25.70
Объем
18
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
1.94%
6-месячное изменение
4.81%
Годовое изменение
2.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%