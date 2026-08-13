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PAYM: TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF

25.84 USD 0.14 (0.54%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PAYM汇率已更改0.54%。当日，交易品种以低点25.58和高点26.17进行交易。

关注TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PAYM股票今天的价格是多少？

TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF股票今天的定价为25.84。它在25.58 - 26.17范围内交易，昨天的收盘价为25.70，交易量达到70。PAYM的实时价格图表显示了这些更新。

TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF股票是否支付股息？

TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF目前的价值为25.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.19%和USD。实时查看图表以跟踪PAYM走势。

如何购买PAYM股票？

您可以以25.84的当前价格购买TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF股票。订单通常设置在25.84或26.14附近，而70和1.02%显示市场活动。立即关注PAYM的实时图表更新。

如何投资PAYM股票？

投资TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF需要考虑年度范围21.80 - 26.17和当前价格25.84。许多人在以25.84或26.14下订单之前，会比较2.50%和。实时查看PAYM价格图表，了解每日变化。

TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF的最高价格是26.17。在21.80 - 26.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF的绩效。

TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF股票的最低价格是多少？

TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF（PAYM）的最低价格为21.80。将其与当前的25.84和21.80 - 26.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PAYM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PAYM股票是什么时候拆分的？

TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.70和3.19%中可见。

日范围
25.58 26.17
年范围
21.80 26.17
前一天收盘价
25.70
开盘价
25.58
卖价
25.84
买价
26.14
最低价
25.58
最高价
26.17
交易量
70
日变化
0.54%
月变化
2.50%
6个月变化
5.38%
年变化
3.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%