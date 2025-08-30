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PAWZ: ProShares Pet Care ETF
Курс PAWZ за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.67, а максимальная — 51.73.
Следите за динамикой ProShares Pet Care ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PAWZ сегодня?
ProShares Pet Care ETF (PAWZ) сегодня оценивается на уровне 51.67. Инструмент торгуется в пределах 51.67 - 51.73, вчерашнее закрытие составило 51.69, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PAWZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Pet Care ETF?
ProShares Pet Care ETF в настоящее время оценивается в 51.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.38% и USD. Отслеживайте движения PAWZ на графике в реальном времени.
Как купить акции PAWZ?
Вы можете купить акции ProShares Pet Care ETF (PAWZ) по текущей цене 51.67. Ордера обычно размещаются около 51.67 или 51.97, тогда как 2 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PAWZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PAWZ?
Инвестирование в ProShares Pet Care ETF предполагает учет годового диапазона 46.02 - 57.34 и текущей цены 51.67. Многие сравнивают 1.81% и -8.50% перед размещением ордеров на 51.67 или 51.97. Изучайте ежедневные изменения цены PAWZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Pet Care ETF?
Самая высокая цена ProShares Pet Care ETF (PAWZ) за последний год составила 57.34. Акции заметно колебались в пределах 46.02 - 57.34, сравнение с 51.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Pet Care ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Pet Care ETF?
Самая низкая цена ProShares Pet Care ETF (PAWZ) за год составила 46.02. Сравнение с текущими 51.67 и 46.02 - 57.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PAWZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PAWZ?
В прошлом ProShares Pet Care ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.69 и -7.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.69
- Open
- 51.73
- Bid
- 51.67
- Ask
- 51.97
- Low
- 51.67
- High
- 51.73
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 1.81%
- 6-месячное изменение
- -8.50%
- Годовое изменение
- -7.38%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%