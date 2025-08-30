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PAWZ: ProShares Pet Care ETF

51.67 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PAWZ за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.67, а максимальная — 51.73.

Следите за динамикой ProShares Pet Care ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PAWZ сегодня?

ProShares Pet Care ETF (PAWZ) сегодня оценивается на уровне 51.67. Инструмент торгуется в пределах 51.67 - 51.73, вчерашнее закрытие составило 51.69, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PAWZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Pet Care ETF?

ProShares Pet Care ETF в настоящее время оценивается в 51.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.38% и USD. Отслеживайте движения PAWZ на графике в реальном времени.

Как купить акции PAWZ?

Вы можете купить акции ProShares Pet Care ETF (PAWZ) по текущей цене 51.67. Ордера обычно размещаются около 51.67 или 51.97, тогда как 2 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PAWZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PAWZ?

Инвестирование в ProShares Pet Care ETF предполагает учет годового диапазона 46.02 - 57.34 и текущей цены 51.67. Многие сравнивают 1.81% и -8.50% перед размещением ордеров на 51.67 или 51.97. Изучайте ежедневные изменения цены PAWZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Pet Care ETF?

Самая высокая цена ProShares Pet Care ETF (PAWZ) за последний год составила 57.34. Акции заметно колебались в пределах 46.02 - 57.34, сравнение с 51.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Pet Care ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Pet Care ETF?

Самая низкая цена ProShares Pet Care ETF (PAWZ) за год составила 46.02. Сравнение с текущими 51.67 и 46.02 - 57.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PAWZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PAWZ?

В прошлом ProShares Pet Care ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.69 и -7.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.67 51.73
Годовой диапазон
46.02 57.34
Предыдущее закрытие
51.69
Open
51.73
Bid
51.67
Ask
51.97
Low
51.67
High
51.73
Объем
2
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
1.81%
6-месячное изменение
-8.50%
Годовое изменение
-7.38%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%