Курс PAWZ за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.67, а максимальная — 51.73.

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