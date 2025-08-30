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PAWZ: ProShares Pet Care ETF

52.39 USD 0.72 (1.39%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PAWZ汇率已更改1.39%。当日，交易品种以低点52.20和高点52.43进行交易。

关注ProShares Pet Care ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
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PAWZ新闻

常见问题解答

PAWZ股票今天的价格是多少？

ProShares Pet Care ETF股票今天的定价为52.39。它在52.20 - 52.43范围内交易，昨天的收盘价为51.67，交易量达到3。PAWZ的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Pet Care ETF股票是否支付股息？

ProShares Pet Care ETF目前的价值为52.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.09%和USD。实时查看图表以跟踪PAWZ走势。

如何购买PAWZ股票？

您可以以52.39的当前价格购买ProShares Pet Care ETF股票。订单通常设置在52.39或52.69附近，而3和-0.08%显示市场活动。立即关注PAWZ的实时图表更新。

如何投资PAWZ股票？

投资ProShares Pet Care ETF需要考虑年度范围46.02 - 57.34和当前价格52.39。许多人在以52.39或52.69下订单之前，会比较3.23%和。实时查看PAWZ价格图表，了解每日变化。

ProShares Pet Care ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Pet Care ETF的最高价格是57.34。在46.02 - 57.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Pet Care ETF的绩效。

ProShares Pet Care ETF股票的最低价格是多少？

ProShares Pet Care ETF（PAWZ）的最低价格为46.02。将其与当前的52.39和46.02 - 57.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PAWZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PAWZ股票是什么时候拆分的？

ProShares Pet Care ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.67和-6.09%中可见。

日范围
52.20 52.43
年范围
46.02 57.34
前一天收盘价
51.67
开盘价
52.43
卖价
52.39
买价
52.69
最低价
52.20
最高价
52.43
交易量
3
日变化
1.39%
月变化
3.23%
6个月变化
-7.23%
年变化
-6.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%