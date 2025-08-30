PAWZ股票今天的价格是多少？ ProShares Pet Care ETF股票今天的定价为52.39。它在52.20 - 52.43范围内交易，昨天的收盘价为51.67，交易量达到3。PAWZ的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Pet Care ETF股票是否支付股息？ ProShares Pet Care ETF目前的价值为52.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.09%和USD。实时查看图表以跟踪PAWZ走势。

如何购买PAWZ股票？ 您可以以52.39的当前价格购买ProShares Pet Care ETF股票。订单通常设置在52.39或52.69附近，而3和-0.08%显示市场活动。立即关注PAWZ的实时图表更新。

如何投资PAWZ股票？ 投资ProShares Pet Care ETF需要考虑年度范围46.02 - 57.34和当前价格52.39。许多人在以52.39或52.69下订单之前，会比较3.23%和。实时查看PAWZ价格图表，了解每日变化。

ProShares Pet Care ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares Pet Care ETF的最高价格是57.34。在46.02 - 57.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Pet Care ETF的绩效。

ProShares Pet Care ETF股票的最低价格是多少？ ProShares Pet Care ETF（PAWZ）的最低价格为46.02。将其与当前的52.39和46.02 - 57.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PAWZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。