PAWZ: ProShares Pet Care ETF
今日PAWZ汇率已更改1.39%。当日，交易品种以低点52.20和高点52.43进行交易。
关注ProShares Pet Care ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PAWZ股票今天的价格是多少？
ProShares Pet Care ETF股票今天的定价为52.39。它在52.20 - 52.43范围内交易，昨天的收盘价为51.67，交易量达到3。PAWZ的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Pet Care ETF股票是否支付股息？
ProShares Pet Care ETF目前的价值为52.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.09%和USD。实时查看图表以跟踪PAWZ走势。
如何购买PAWZ股票？
您可以以52.39的当前价格购买ProShares Pet Care ETF股票。订单通常设置在52.39或52.69附近，而3和-0.08%显示市场活动。立即关注PAWZ的实时图表更新。
如何投资PAWZ股票？
投资ProShares Pet Care ETF需要考虑年度范围46.02 - 57.34和当前价格52.39。许多人在以52.39或52.69下订单之前，会比较3.23%和。实时查看PAWZ价格图表，了解每日变化。
ProShares Pet Care ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Pet Care ETF的最高价格是57.34。在46.02 - 57.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Pet Care ETF的绩效。
ProShares Pet Care ETF股票的最低价格是多少？
ProShares Pet Care ETF（PAWZ）的最低价格为46.02。将其与当前的52.39和46.02 - 57.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PAWZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PAWZ股票是什么时候拆分的？
ProShares Pet Care ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.67和-6.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 51.67
- 开盘价
- 52.43
- 卖价
- 52.39
- 买价
- 52.69
- 最低价
- 52.20
- 最高价
- 52.43
- 交易量
- 3
- 日变化
- 1.39%
- 月变化
- 3.23%
- 6个月变化
- -7.23%
- 年变化
- -6.09%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%