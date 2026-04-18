Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) сегодня оценивается на уровне 46.68. Инструмент торгуется в пределах 46.65 - 46.74, вчерашнее закрытие составило 46.72, а торговый объем достиг 256. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PAUG в реальном времени.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August в настоящее время оценивается в 46.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.46% и USD. Отслеживайте движения PAUG на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) по текущей цене 46.68. Ордера обычно размещаются около 46.68 или 46.98, тогда как 256 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PAUG на графике в реальном времени.

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August предполагает учет годового диапазона 41.92 - 46.74 и текущей цены 46.68. Многие сравнивают 1.21% и 7.37% перед размещением ордеров на 46.68 или 46.98. Изучайте ежедневные изменения цены PAUG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) за последний год составила 46.74. Акции заметно колебались в пределах 41.92 - 46.74, сравнение с 46.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August на графике в реальном времени.