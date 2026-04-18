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PAUG: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

46.68 USD 0.04 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PAUG за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.65, а максимальная — 46.74.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PAUG сегодня?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) сегодня оценивается на уровне 46.68. Инструмент торгуется в пределах 46.65 - 46.74, вчерашнее закрытие составило 46.72, а торговый объем достиг 256. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PAUG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August в настоящее время оценивается в 46.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.46% и USD. Отслеживайте движения PAUG на графике в реальном времени.

Как купить акции PAUG?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) по текущей цене 46.68. Ордера обычно размещаются около 46.68 или 46.98, тогда как 256 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PAUG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PAUG?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August предполагает учет годового диапазона 41.92 - 46.74 и текущей цены 46.68. Многие сравнивают 1.21% и 7.37% перед размещением ордеров на 46.68 или 46.98. Изучайте ежедневные изменения цены PAUG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) за последний год составила 46.74. Акции заметно колебались в пределах 41.92 - 46.74, сравнение с 46.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) за год составила 41.92. Сравнение с текущими 46.68 и 41.92 - 46.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PAUG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PAUG?

В прошлом Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.72 и 7.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.65 46.74
Годовой диапазон
41.92 46.74
Предыдущее закрытие
46.72
Open
46.74
Bid
46.68
Ask
46.98
Low
46.65
High
46.74
Объем
256
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
1.21%
6-месячное изменение
7.37%
Годовое изменение
7.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%