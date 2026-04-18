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PAUG: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August
Курс PAUG за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.65, а максимальная — 46.74.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PAUG сегодня?
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) сегодня оценивается на уровне 46.68. Инструмент торгуется в пределах 46.65 - 46.74, вчерашнее закрытие составило 46.72, а торговый объем достиг 256. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PAUG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August?
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August в настоящее время оценивается в 46.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.46% и USD. Отслеживайте движения PAUG на графике в реальном времени.
Как купить акции PAUG?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) по текущей цене 46.68. Ордера обычно размещаются около 46.68 или 46.98, тогда как 256 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PAUG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PAUG?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August предполагает учет годового диапазона 41.92 - 46.74 и текущей цены 46.68. Многие сравнивают 1.21% и 7.37% перед размещением ордеров на 46.68 или 46.98. Изучайте ежедневные изменения цены PAUG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) за последний год составила 46.74. Акции заметно колебались в пределах 41.92 - 46.74, сравнение с 46.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) за год составила 41.92. Сравнение с текущими 46.68 и 41.92 - 46.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PAUG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PAUG?
В прошлом Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.72 и 7.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.72
- Open
- 46.74
- Bid
- 46.68
- Ask
- 46.98
- Low
- 46.65
- High
- 46.74
- Объем
- 256
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 1.21%
- 6-месячное изменение
- 7.37%
- Годовое изменение
- 7.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%